Ennyit láthatja a családja a válságos állapotban lévő Sallai Nórát

Naponta 10 perc látogatási idő, amelyen csak két közvetlen családtag vehet részt: ennyi lehetősége van a családnak, hogy meglátogassa a Jóban Rosszban balesetet szenvedett, válságos állapotban lévő színésznőjét, Sallai Nórát, illetve kisfiát – akiket egyébként két külön intézményben kezelnek.

Sallai Nóra a Jóban Rosszban nővéreként

Fotó: TV2 / TV2

"A szabály szerint az intenzív osztályon csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek ott, és ők is csak tíz percig, maximum harmincig. Természetesen a létszám sem mindegy, két főt engednek be ilyenkor. Persze vannak kivételes esetek is, de úgy tudom, hogy Nórához csak tíz percre mehetnek be" – mondta egy névtelen informátor a Borsnak.

Szakorvos is nyilatkozott az Origónak

Sallai Nóra már kislányként megtanulta, mit jelent az életért küzdeni, ugyanis fejlődési rendellenességgel, pitvari sövényhiánnyal született, amit meg kellett operálni. Az Origo megkeresésére Dr. Gellér László kardiológus szakorvos, belgyógyász szakorvos elmondta, hogy a pitvari sövényhiánnyal született személyek esetében, ha jól megoperálták, és kezelték, akkor az a probléma megoldódott. Ha eddig jól volt vele, jól műtötték, akkor nem lehet hatása a gyógyulási esélyeire – vélekedett.

Újabban nyilatkozott szintén az Origónak Csonka András, aki először közölte a színésznő nevét, miután irányított véradáshoz kért segítséget. "Személyesen nem ismerem Sallai Nórát, csak megosztottam a posztot. Nyilván terjesztem, amit lehet, és segítek. Sajnos jelenleg nem tudok új infót róla, nem tudom, hogy milyen állapotban van" – mondta.

Mit lehet tudni Sallai Nóra balesetéről?

A Jóban Rosszban színésznője és ötéves fia életveszélyes állapotban kerültek az intenzív osztályra: szemtanúk szerint a kisfiút már a helyszínen többször újra kellett éleszteni, édesanyja életét pedig valószínűleg az mentette meg, hogy egy 15 éves lány stabil oldalfekvésbe helyezte, miután vért köhögött. Sallai Nóra egy ideig még magánál volt, de megszólalni nem tudott.

A szörnyű karambolról videó is készült. A Sallai Nóra autóját elsodró kocsiban a megengedettnél többen, egyes állítások szerint akár nyolcan is ültek, a karambol után pedig többen elszaladtak, otthagyták a helyszínt.