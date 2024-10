Sokkos állapotban Sallai Nóra színészbarátai

Mint írtuk, kisfiával együtt súlyos balesetet szenvedett Sallai Nóra, Csonka András szerdán újabb híreket közölt a Jóban Rosszban sorozatban is látott színésznőről. Korábban a színész volt, aki irányított véradáshoz kért segítséget, így elsőként árulta el a színésznő nevét – szerdán pedig a Bochkorban című reggeli műsorban mondta el, mit tud az állapotáról. "Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt a válságos állapot fennáll. Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát és imádkozzon hite szerint értük. Elképesztő, ahogy az ember belegondol: mész haza, és egy pillanat alatt összeomlik az életed, megváltozik körülötted minden, és az életedért küzdenek, meg a gyereked életéért, hihetetlen az egész" – nyilatkozta megtörten.

Sallai Nóra

Fotó: TV2

Vándor Éva is megszólalt a balesettel kapcsolatban. "Az egész szakmát szíven döfte Nóriék drámája, én egyszerűen mozdulni sem tudok... Ha nem ismerném személyesen, akkor is megérintene ez a borzalmas baleset, egy édesanya és gyermeke szívszorító drámája. De ismerem Nórát, egy színházban játszottunk és a Jóban Rosszban sorozatban is sokat forgattunk együtt.

Ő egy tündér, egy végtelenül kedves ember,

tisztelettudó, mindenkivel nagyon bájos, érdeklődő, sose felejtette el megkérdezni, hogy vagyok. Aki mindig mosolyog, akinek egyszerűen mindig ragyog az arca. Most is itt van előttem a kép, ahogy belép a stúdióba és rám mosolyog, olyan szívmelengető mosolya van… Mélységesen odavagyok, csak nézek az égre és folyamatosan imádkozom!" - mondta a Borsnak.

