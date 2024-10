Sallai Nóra tragédiája: borzasztó hírek jöttek a kórházból

Az egész országot sokkolta, amikor kiderült, hogy Sallai Nóra, a Jóban Rosszban című sorozat színésznője és ötéves kisfia súlyos autóbalesetet szenvedtek. A baleset szeptember 27-én Alsónémediben történt – a színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött.

Sallai Nóra

Fotó: TV2

A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. A színésznő is kisfia is azonnal kórházba, az intenzív osztályra került. Október 7-én este érkezett a drámai hír: az ötéves gyerek nem élte túl a balesetet.

Sallai Nóra karambolját még vizsgálják

Sokan találgatják, hogy vajon mi vár a színésznőre, ha magához tér, és kérdéses az is, hogy a nyomozás során felelősnek találják-e őt is a balesetben, vagy csak a száguldó BMW sofőrjét. Már több szakértő is megszólalt azzal kapcsolatban is, hogy Sallai Nóra vétkes lehetett-e az ütközés miatt, amikor balra kanyarodott az alárendelt útról, azonban legtöbben a BMW sofőrjét hibáztatják, hiszen a gyorshajtás nagy mértéke valószínűbb, hogy őt teszi felelőssé. Sallai Nóra gyermekének gyilkosa nem elérhető, a rokonok pedig mentegetni próbálják a fiatalokat.

