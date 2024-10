Barbie helyett sikolykirálynő: Az ausztrál színésznő, aki Margot Robbie miatt nem lett szupersztár

Néha Hollywood nehezen bír el két karizmatikus ausztrállal, gondoljunk csak a Hugh Jackman-Erica Bana duóra, akik közül egyértelmű, hogy a Legnagyobb showman sztárja lett szupersztár. Nincs ez másképp Margot Robbie és Samara Weaving esetében sem: mindkét színésznő bájos, különleges és egyben démoni szépség, ám míg Robbie 50 milliót kaszált a Barbie filmmel, addig Samarának maradnak a horrorfilmek és a sorozatszerepek. Bár Weaving pénztárcája bánhatja ezt, mi, nézők nem, ugyanis az Z-generáció legkarizmatikusabb horrorsztárja lett.

Samara Weaving igazi démoni kisugárzásával a horrorok Margot Robbie-ja lett (Fotó: Northfoto)

Ki is Samara Weaving, aki nem Margot Robbie?

A vezetékneve gyanús, de sokan tévesen gondolják azt, hogy a Mátrix napszemüveges Smith ügynökének, Hugo Weavingnek a lánya a 32 éves színésznő, ugyanis az unokahúga a valóságban. A karrierje már 14 évesen elindult és pár évvel később már mindenkinek szembetűnő volt a hasonlósága Robbie-val. Sajnos (vagy sem) Robbie karrierje 2013-ban atomvillanás szerűen berobbant A Wall Street farkasa című filmmel, míg Samara Weavingnek maradtak a kisebb szerepek. Amíg Margot A-listás sztár lett, Samara gondolt egyet és a horrorfilmek felé vette az irányt.

Samara Weaving a Sikoly 6-ban "rombolta le" a státuszát, és a közönség imádta! (Fotó: YouTube)

Szexi bébiszitter és vagány családirtó

2017-ben - amikor az Oscar-díjas Három óriásplakát Ebbing határában című filmben is feltűnt - megkapta a Netflix legviccesebb horror-vígjátékának a főszerepét. A Bébiszitter humora és véressége nemcsak a közönséget győzte meg, Samara Weaving démoni és szexi játéka azonnal a Z-generáció horrorsztárjává tette. 2019-ben jött a nagy lehetőség, az Aki bújt című elborult horrorban a gyilkoskedvű családba beházasodó hősnőt alakító sztár bebizonyította, képes egyedül elvinni a hátán egy filmet, vagyis horrorfilmet. A kemény és démoni csaj imázsát a Bébiszitter második részében ismét láthattuk, majd 2023-ban a Sikoly 6-ban pont ezt játszották ki az alkotók egy rövid, de annál hatásosabb szerepben.

Samara Weaving a drámai oldalát is megmutatta már a vásznon (Fotó: YouTube)

Mi lesz veled Samara Weaving?

A kérdés továbbra is ott van, pár évig még van helye a horrorpiacon a színésznőnek, a napokban jelentették be, hogy az Aki bújt című filmhez folytatás készül a főszereplésével, ami - akik látták a filmet - egyelőre elképzelhetetlen, hogy milyen lesz, de a gyártók szerint 1-2 éven belül láthatjuk az alkotást. Közben Samara igyekszik a drámai oldalát is megmutatni, legizgalmasabb szerepét a Nicole Kidman nevével fémjelzett Kilenc idegen című sorozatban kapta, ahol egy, a külvilágnak élő influenszerként kellett szembenéznie a hamis életével.