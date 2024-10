Autóbalesetet szenvedett a TV2 sztárja

A Madách Színház színésze, a korábban a Farm VIP-ben versenyző Sánta László a Facebookon számolt be egy korlátozott ideig elérhető posztban arról, hogy a napokban kisebb autóbalesetet szenvedett:

Sánta László posztja

Fotó: Facebook/Sánta László

"Néhány napja nekem jött jobbról egy autó, sávot akart váltani, de nem vette észre, hogy ott vagyok mellette. Biztosan összekevert egy zacskó szotyival. A jobb hátsó ajtó sérült, hiszen egy fél autónyival előtte voltam. Nem is értem, hogy nem vett észre? És még csak azt sem lehet mondani, hogy túl gyorsan mentünk. Megálltam, hogy megbeszéljük a dolgot, de a fekete Volvo elhajtott. Hívtam rendőrt, de ki tudja, hogy a károkozó meglesz-e?!" – írta a bejegyzésében, amelyben a megrongálódott kocsijáról is mutatott egy fotót.

Sánta László túl van egy siklóernyős baleseten is

Sánta Lászlót korábban siklóernyőzés közben is érte már baleset – árulta el még a nyáron a Szerencsekerék egyik adásában, amelyben ő volt a sztárvendég.

"A siklóernyőnek az a csodája, hogy itt nem ugrani kell, hanem hogy ha megfelelő a szélnek a sebessége, felhúzod a fejed fölé az ernyőt, állsz gyakorlatilag a starttal szemben, és elindulsz. Kicsit futsz, és a szél felemel az ernyő segítségével. Ez egy varázslatos dolog, de nem veszélytelen, ez kétségtelen, velem is előfordult már, hogy ráfáztam... Elszúrtam egy leszállást, és egyenesen rászálltam egy fára, az gáz volt. Lecsatoltam az ernyőt, és lemásztam, az ernyőt pedig leszedték. Hál' istennek nem történt senkinek semmi baja, se az ernyőnek, se nekem" – mesélte korábban a TV2 stúdiójában.

A fiának akart bizonyítani

A színész a Farm VIP-s szereplésével elsősorban a fiának akart bizonyítani, végül a középmezőnyben esett ki. "Nem titkoltam, óriási bizonyítási vágy volt bennem, ezzel kapcsolatban is nagyon sokat kaptam a farmtól. Elsősorban a fiamnak akartam megmutatni, hogy egy erős férfi vagyok, és hogy vele együtt a szüleim is büszkék lehessenek rám. Tizenöt másik ember mellett is ki tudok tűnni, fel tudnak rám figyelni azon értékek miatt, amiket képviselek" – nyilatkozta a kiesése után.