Sarolta hercegnő valamiben már most utánozza Katalin hercegnét

Katalin hercegné aktívan részt vesz gyerekeik nevelésében, és mivel szenvedélyesen szeret főzni, sok időt tölt a konyhában, és ilyenkor Sarolta is gyakran csatlakozik hozzá.

Katalin hercegné nagyon szeret főzni és kertészkedni

A háromgyermekes Katalin hercegnéről köztudott, hogy szívesen főz olasz ételeket és szereti a csípős fogásokat is. Kislánya, Sarolta különösen élvezi figyelni, ahogy anyukája a konyhában tevékenykedik, és gyakran utánozza őt a saját kis játékfőző készletével. Katalin és Sarolta között nagyon szoros a kapcsolat, ami nyilvános megjelenéseik alkalmával is egyértelműen látszik. A walesi herceg és hercegné elkötelezett hívei az egészséges életmódnak és a sportnak, és úgy tűnik, hogy gyermekeik is örökölték ezt a szenvedélyt. Azt is tudni lehet, hogy miután Katalint márciusban rákbetegséggel diagnosztizálták, a kerti munka vált a szenvedélyévé. Miután leszedte a hozzávalókat, a friss alapanyagokból főz, és amennyire csak lehet, ebbe a házimunkába is bevonja a kicsiket.

Az egyik keveri a lisztet, a másik a tejet és a vajat adja hozzá. Emellett salátákat is készítenek

– osztotta meg egy bennfentes, aki szerint György és Sarolta és szeret például sajtszószt készíteni.

A napokban örömhírt osztott meg a család

Ahogy az Origo is több ízben beszámolt róla nagyon nehéz éven van túl az angol királyi család. 2024-ben Károly királyt rákkal diagnosztizálták, pár héttel később pedig bejelentették, hogy Katalin hercegné is rákos. Katalin hercegnét azóta gyógyultnak minősítették, most pedig bejelentették a jó hírt, hogy

sokak kedvence, Beatrix hercegnő, András herceg és Sára hercegné lánya babát vár.

Arról is írtunk korábban, hogy Sára yorki hercegnénél tavaly mellrákot diagnosztizáltak és meg is műtötték, idén januárban pedig egy rosszindulatú elváltozást találtak a bőrén. Lánya, Beatrix hercegnő azt mondta egy rendezvényen, hogy édesanyja nagyon inspiráló számára.