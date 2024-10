Melltartó nélkül vonult a kifutón Schobert Lara - videó

A Gerbeaud kávéházban tartottak divatbemutatót, ahol is Schobert Lara is megjelent a kifutón, két szettben. "Ő gyönyörű volt én pedig nagyon büszke... Ismét csodaszép kollekció született! A tegnap este egyben nosztalgia is volt, hiszen Lara épp akkor született, amikor mi már dolgoztunk együtt a Sugarbird csapatával egy saját Sugi & RR kollekción … azóta eltelt 21 év és tegnap este Lara a kifutón sétált végig ezekben a ruhákban... Ilyenkor realizálom csak igazán, h mennyire rohan az idő" - írta posztjában Rubint Réka.

Fotó: TV2

A posztban a második videón látható, hogy a kabátka alatt Schobert Lara semmit nem visel:

A cikk folytatódik, lapozzon!