Megszületett a TV2 sztárjának negyedik gyereke

Megszületett a Sztárban sztár leszek!-ből ismert Sebestyén Katja negyedik gyereke – derült ki az énekesnő friss Facebook-posztjából. "Mecsei Patrik Péter vagyok, ma 12.23 perckor születtem! 21 óra vajúdás után jöttem a világra! Anyával mind a ketten jól vagyunk" – írta pénteken az újszülött fotója mellé. Nézze meg a bejegyzését!

Sebestyén Katja áprilisban jelentette be, hogy negyedszer is terhes: noha már 42 éves, nagyon szeretett volna még egy gyereket.

Hihetetlen! Nagyon akartuk ezt a babócát, de én is csak egy hete tudom, hogy várandós vagyok.

Már január végén elmaradt a menstruációm, ezért a biztonság kedvéért vettem egy terhességi tesztet, de az negatív volt. Kétségbe is estem, úgy voltam vele, hogy kész, vége, klimaxolok 42 évesen. Még a férjemnek, Petinek is elsírtam a bánatom, azt mondtam, hogy egy öregasszony vagyok. Semmilyen tünetem nem volt ugyanis, leszámítva azt a drasztikus hízást, ami minden terhességem első időszakában jellemző rám. Azt hittem, ez is a változó kor miatt van, pláne azért, mert izzadásos rohamok is gyötörtek" – magyarázta jó fél éve.

Sebestyén Katja

Fotó: Sebestyén Katja / Facebook / Sebestyén Katja / Facebook

Az énekesnő aztán egyre több tünetét fedezte fel a terhességnek, így az első kudarc ellenére mégis vett egy újabb tesztet, hogy biztosra menjen – akkor derült ki, hogy nem csalt a megérzése: valóban terhes, és nem csak a klimax miatt van rosszul. "Azonnal értesítettem Petit, aki ujjongott az örömtől, de ez az egész családra jellemző. A nagylányom, Lilla virtuálisan már tervezgeti a babaszobát, annak ellenére, hogy még nem tudjuk a csöppség nemét. Nem is az számít, csak az a lényeg, hogy egészséges legyen a pici" – mondta korábban.

Ki az a Sebestyén Katja?

Sebestyén Katját a 2019-es Sztárban Sztár leszek!-ben, a TV2-s tehetségkutató műsor első évadában ismerhette meg a közönség, Tóth Gabi csapatát erősítette. Akkor még első férjével élt házasságban, akivel 16 év és két gyerek után, 2021-ben döntöttek úgy, hogy elválnak. Az énekesnő a válás után három hónappal már hozzá is ment jelenlegi férjéhez, Péterhez, majd 2022 elején megszületett közös kislányuk, Patrícia.