Séfek Séfe: hisztizett, majd kirohant a stúdióból az egyik versenyző - videó

A Séfek Séfe hatodik évada számos meglepetést és konfliktust tartogat. A pénteki adásban a Krausz Gábor által odaajándékozott kék csapat versenyzőjének, Odettnek nem tetszett, hogy a csapatfeladatot elvesztették, és nem úgy sikerült az ételük, ahogyan azt ő elvárta. Szerinte moslékot főztek, és úgy érezte, hogy neki nincs helye a konyhában.

Séfek Séfe: a kék csapat tagjai

Fotó: TV2

A Séfek Séfe versenyzője bohócnak érezte magát

Odett úgy érezte, hogy senki sem támogatja őt, ezért mivel az utolsó tányér sem kék volt, úgy döntött, hogy leveszi a kötényét. Wolf András úgy érezte, hogy megnehezítette a csapat dolgát Odett viselkedése, ami miatt borzasztóan csalódott volt.

Nem maradok itt négy szakács bohócának.

Ti csináltok bohócot magatokból a tegnapi eredménnyel meg a maival. Holnaptól megmutathatjátok, hogy ti vagytok a tökéletesek, mindent meg tudtok csinálni. Mosogathattok, rohangálhattok, főzhettek közben, de arra mindig figyeljetek, hogy ehető legyen.

Én meg befejeztem ezt a baromságot, mert én senkinek a mosogatólánya nem vagyok.

Megmutatom mit tudok: nem nyúlok hozzá az alapanyaghoz, aztán hazamentem. Négyen lesztek holnap.

Befejeztem, nem vagyok a bohócotok!

Na sziasztok, további jó szórakozást kívánok" - intézte szavait Odett a csapattársaihoz, majd kirohant az ajtón jelezve, hogy feladta a játékot.

Pamelával is összeveszett

Később azonban az egyéni főzés megkezdése előtt még visszatért, és be akarta bizonyítani a hiszti után, hogy ő tud főzni. Az eredményhirdetésnél bocsánatot kért a viselkedése miatt a séfektől, azonban még ez sem mentette őt meg, övé lett az egyik legrosszabbul sikerült étel. Odett azonban nem esett ki, sírva ment vissza a csapattársaihoz. Ezek után Pamela, a fekete csapat egyik tagja szólt be a fiatal lánynak, ugyanis szerinte cserben hagyta a társait, amit nem lehet csinálni egy csapatjátékban. Odettet nem érdekelte Pamela monológja, vágta közben az arcokat, hátat is fordított, majd flegmán válaszolt riválisának - derült ki a TV2 által megosztott videóból.

"Embereket hagytál ma cserben!

Az, hogy te sírva jöttél be, az azért volt, mert tudod jól, hogy szégyellned kell magad

- mondta neki Pamela dühösen.