Séfek Séfe: a TV2 sztárja csúnyán kiosztotta a műsor trágárkodó versenyzőit

Paprika Dorina a Séfek séfe című műsorban lett ismert, tavaly pedig a TV2 Farm VIP kaland realityjében is feltűnt. Mostanában fogyásáról lehetett a legtöbbet hallani, hiszen már több mint 40 kilótól szabadult meg a TV2 sztárja. Súlyvesztése mögött betegség áll, ugyanis kiderült, hogy policisztás ovárium szindrómája és inzulinrezisztenciája van, így teljes életmódváltásba fogott.

A Séfek Séfek egykori versenyzője, Paprika Dorina

Fotó: Paprika Dorina / Instagram

A Séfek Séfe egykori versenyzőjének határozott véleménye van az idei szériáról

Paprika Dorina nemrég az Instagram-sztorijában válaszolt a követői kérdéseire,valaki pedig megkérdezte tőle, hogy mit gondol a Séfek Séfek idei szériájáról.

Ezt az évadot nagyon-nagyon élvezem!

Én nagyon jókat nevetek!

Kicsit a hölgyek alpáriak, de ezt leszámítva imádom!

De én mindig azt mondom, hogy inkább legyen valaki alpári, mint rosszindulatú! Melinda, Eszter, Pamela! Nálam ők a csúcsok!" - fejtette ki véleményét, és azt is elárulta, hogy tervezi-e, hogy ismét versenybe száll-e a fődíjért.

Elég volt egyszer átélni ezt a csodás utazást.

Az örökre szólt nekem" - írta.

A Séfek Séfe egykori versenyzője azt is megemlítette, hogy melyik műsor volt kedvence, amiben szerepelt:

"A Farm VIP egyértelműen.

Bár tőlem nagyon távol állt az az élet és életmód, de fantasztikus embereket ismertem meg ott a produkció által.

Nagyon-nagyon sokat tanultam emberileg" - hangsúlyozta.

Legnagyobb félelméről mesélt

Paprika Dorina sokat beszél betegségéről, elmondása szerint azért, hogy erőt adjon a hozzá hasonló problémákkal küzdő nőknek. Most elárulta, hogy a PCOS és inzulin rezisztencia betegsége miatt egy nagyon nagy félelme van, ami nem hagyja nyugodni.

Engem az egész nagyon megviselt. Nem tudni, hogy majd a jövőben hogyan lehet nekem gyermekem. Azért is határoztam el, mert ennek a betegségnek az átka, hogy nagyon nehezen esik teherbe az ember.

Most még nem szeretnék anyuka lenni, de itt vagyok 19 évesen, és lehet, hogy jelenleg is fennáll ez a betegség. Most megyek majd további szűrővizsgálatokra. Húzom, halasztom ezt a dolgot, és mi van, ha nekem nem lehet gyerekem? Tavaly határoztam el, hogy leküzdöm a betegséget, és meggyógyulok, és lefogyok, hogy az én példámból mindenki tanuljon, és szívjon annyi energiát magába, hogy más is képes legyen erre” - mondta még korábban.