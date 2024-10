Séfek Séfe: két versenyző majdnem összeverekedett a stúdióban - videó

A Séfek Séfe hatodik évada más, mint a többi széria: a versenyzők: a séfek eddig minden eddiginél sokszínűbb, erős személyiségi jegyekkel rendelkező versenyzőket választottak be a csapatukba, aminek meg is lett az eredménye. Már most rengeteg konfliktust láthattak a nézők, a csütörtöki adásban pedig több botrány is történt, melynek középpontjában Eszter állt.

A Séfek Séfe fekete csapata tegnap óriási botrányt csaptak

Fotó: TV2

A Séfek Séfe versenyzője kivívta a többiek ellenszenvét

A csapat főzés után a fiatal lány kiosztotta a csapattársát, ugyanis szerinte Zsu okoskodott és nagyképű stílusban beszélt hozzá. Majd kiemelte, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a nő visszamenne vidékre, mert szerinte nem való a csapatban, és az édesanyját is elkezdte szidni. Később, az eredményhirdetés után a piros csapat versenyzője, Szabi odament Eszterhez, majd számon kérte, hogy miért van még versenyben, ugyanis a minősíthetetlen, trágár stílusa megengedhetetlen, le kellett volna vennie a kötényt és el kellett volna búcsúznia a vetélkedőtől.

"Szerinted a mai viselkedésed miatt megérdemled, hogy itt legyél?

Nálad fejben nagyon nagy problémák vannak.

Te itt nem leszel! - mondta neki dühösen a férfi, mire Eszter mosolyogva közölte, hogy ő ugyan sehova nem megy, nézegetheti őt még sokáig Szabi.

"Nem érdekel! Ez egy egyéni verseny! Szabi te maradj ki ebből, ez nem a te csapatod. Játszhatod a showmant, mert nem érdekel. Nem érdekel, küldjetek haza!

Gyerekek, én ebbe a műsorba egy egyéniség vagyok, ha pedig nem tetszik, akkor haza lehet menni

- intézte szavait a többiek felé.

A TV2 által megosztott videóból az is kiderült, hogy Eszter és Szabi olyannyira egymásnak feszültek, hogy majdnem verekedés lett a vége. Krausz Gábor csapata egyébként Szabinak adott igazat, ők sem Esztert várták vissza, ugyanis szerintük a lány nem csapatjátékos, stílusával pedig komoly problémák vannak.

Eszter ellen fordultak a nézők is

A műsor közösségi oldalán már több mint 300 hozzászólás érkezett a a videó alá, a nézők pedig egyöntetűen elítélik Eszter viselkedését.

Nekem az a fura, hagyják, hogy valaki így beszéljen... Pláne a csapattársával.

Dobnám ki azonnal

- olvasható egy hozzászólás.