Először szerepel képernyőn a TV2 sorozatának nagy felfedezettje: Egyszerre száz érzés van bennem

Alig egy hónap múlva startol el a TV2 műsorán a Megafilm legújabb nagy dobása, a S.E.R.E.G. című, hat részből álló minisorozat, melyet a nagyközönség november 11-től követhet figyelemmel a csatornán. A tévépremier előtti vetítésen az első két részt tekinthették meg a sajtó képviselői, mely elképesztő izgalmakat, drámát ígér, és részletes betekintést a Magyar Honvédség mindennapjaiba.

Séra Dániel és Csórics Balázs a történet főszereplői, apát és fiát alakítanak

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A sajtóvetítésen láthatták először a sorozat végleges verzióját a színészek, ami nagy meglepetéseket tartogatott még a szereplők számára is. A történet egyik főszereplője, Séra Dániel, aki Győrbíró Mártont, a kissé lusta, hanyag és célja vesztett egyetemistát alakítja. A fiatal színész számára egy teljesen új élmény volt a forgatás is, valamit a nagyszabású sajtóesemény is, hiszen életében először láthatta alakítását képernyőn, mivel eddig kizárólag színházban játszott. A fiatal tehetség jelenleg is gyakorlatát tölti a színházban, így egyedülálló lehetőség volt számára a S.E.R.E.G. című sorozat.

Nekem ez volt az első ilyen nagyszabású filmsorozatom, ez az élmény most teljesen lenyűgözött, közben nagyon izgatott vagyok, és egyszerre száz érzés van bennem. Egyébként a Nemzeti Színházban töltöm most a gyakorlatomat, ötödéves hallgató vagyok”

– kezdte az Origónak a Séra Dániel, a TV2 sorozatának új felfedezettje, aki azt is elárulta, hogy mire a legbüszkébb a pályája kezdetén lévő színészként.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy én Kárpátaljáról jöttem, és nekem a Beregszászi Színház - ami most Budapesten tevékenykedik - az egy nagyon fontos mérföldköve az életemnek.

A mai napig játszok előadásokban, és én erre a színházra vagyok büszke, azt hiszem azért, mert végtelen kitartást és erőt ad nekem, és mutat a világnak egyaránt. Remélem büszkék lesznek rám, amikor majd látják a sorozatban nyújtott alakításomat” – tette hozzá a színész, aki büszke származására, és arra, hogy a nehéz körülmények ellenére sem adta fel a küzdelmet az álmaiért.

Séra Dániel a sorozat egy jelenetében

Fotó: TV2

Séra Dániel egyébként nagyon kritikus önmagával, elmondása szerint most sem volt teljesen elégedett. Ezért kicsit nehéz is volt számára, hogy ennyi emberrel körülvéve nézte vissza alakítását a mozivásznon.

Voltak olyan pillanatok, hogy nem mertem, és nem is tudtam magamat nézni, mert azt éreztem közben, hogy ez borzalmas és iszonyú, amit csinálok.

Ezek nem jelenetek vagy pillanatok voltak, hanem inkább az én belső állapotom az adott jelenetben. Azt éreztem sokszor, hogy ez ’följebb van, Dani, ez följebb van, ebbe több energiát tegyél!’ "- magyarázta a fiatal színész, aki úgy érezte, nem mindig találta el az adott jelenet érzelmi mélységét, vagy magasságát.