Hollywoodi szintű sorozat lett a S.E.R.E.G.

Minden nemzetnek kellenek a saját hősök, gondoljunk csak Hunyadira, Petőfire és arra a számtalan történelmet formáló alakra, akiknek köszönhetően ma azok vagyunk, akik vagyunk. De mi a helyzet a modern korok, sokszor névtelen hőseivel, akik védik a hazát és bármikor életüket adnák érte, ahogy a S.E.R.E.G. szereplői? A TV2-n november 11-én debütáló katonai sorozat hiánypótló produkció, amire nagyon jól ráérzett a Megafilm Service két szíve, Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor, akik a Magyar Honvédség közreműködésével valami olyat alkottak, amiből több hasonló, hollywoodi színvonalú produkcióknak kéne születniük.

A S.E.R.E.G. hollywoodi színvonalon szórakoztat (Fotó: YouTube/Megafilm)

A S.E.R.E.G. nem a toborzásról szól

Sokan már a premier előtt támadták a sorozatot, hogy egy toborzóreklám lesz. Nos, a toborzás, mint lehetőség eddig is ott volt mindenki számára, a hangsúly a S.E.R.E.G.-ben sokkal inkább azokon az alapvető értékeken van a hangsúly, mint a hazaszeretet, barátság, bajtársiasság, kitartás és kötelességtudat. Ezekhez az érzésekhez még katonának se kell lennünk, szimplán "csak" szeretnünk és tisztelnünk kell a hazánkat. Ha végignézzük a világ filmtermését, minden nagyobb piacon, akár évente több történelmi vagy katonai film és sorozat készül. Vagyis a S.E.R.E.G. sokkal inkább szórakoztatni akar, színvonalas, akciódús módon. Az első két rész megtekintése alapján ez egyértelmű, amit az alkotók egy fordulatos törtnetbe csomagoltak, a hazai színjátszás kiválóságaival.

Karizmatikus alakítás nyújt a sorozatban Kamarás Iván (Fotó: TV2)

A S.E.R.E.G. lassan szippant be, de utána nem enged

A kezdő jelenet egy iraki támadást mutat be, amit Dombrovszky Linda olyan hiper-realisztikusan mutat be, amit még nem láttunk magyar sorozatban, sőt az olyan hollywoodi akciófenegyerekek is megirigyelnének, mint Ridley Scott. Ha már a rendezés: Linda karizmatikus rendező, és ez nem csak akciójeleneteknél jön ki, hanem a támadás után 5 évvel később, napjainkban játszódó részeknél is. Lassan, de tudatosan építi fel a honvédség világát, a hátországot, a leszerelt katonák világát és mai, útkereső fiatalokét is. Ebből már egy-egy téma is elég vaskos, de a rendező kézben tartja a szálakat, sőt jól keveri őket.