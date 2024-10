Sosem látott képek kerültek elő az Ázsia Expresszről

Hat hét kemény megmérettetés után véget ért a TV2 népszerű kalandrealityje, az Ázsia Expressz, melyből péntek este kiderült, hogy végül melyik páros nyerte meg az ötödik évadot, melyet a Fülöp-szigeteken forgattak. Az utolsó adásra már csak Mikes Anna és Krausz Gábor, illetve Béres Anett és Sáfrány Emese maradtak versenyben, végül az utóbbi páros került ki győztesen a végső hajszából, ígyők vihették haza a 15 millió forintos fődíjat.

Az Ázsia Expressz 5. évadának győztesei Béres Anett és Sáfrány Emese lettek

Fotó: TV2 / TV2

Béres Anett és Sáfrány Emese, akik az Origónak is megszólaltak a győzelmüket követően, már korábban is nyert két extra játékot, amivel fejenként egymillió forinttal gazdagodtak, de Mikes Anna és Krausz Gábor is igen jól szerepeltek a korábbi hajszákon, így igen szoros versenyre lehetett számítani. Így hatalmas izgalmak vártak a döntőben a játékosokra és a nézőkre is. A látványos próbatételekhez kitartásra, gyorsaságra, ügyességre is szükségük volt a párosoknak. Először járókelők cipőjében elrejtett kódokat kerestek, majd többek között Tajvan legmagasabb épületébe, a Taipei 101-be is felmentek a világ leggyorsabb liftjével, egy másik negyedben pedig egy utcazenészt kellett megtalálniuk. Az utolsó próbatétel után Krauszék lemaradtak, így Béres és Sáfrány győzelmével zárult az Ázsia Expressz ötödik évada.

A lánycsapatnak sokan gratulálnak a közösségi oldalakon is, szinte minden egykori versenytársuk külön bejegyzésben köszönti őket, hiszen nem volt egyszerű dolguk az idei évadban sem, ráadásul az első női páros, aki valaha megnyerte az Ázsia Expresszt. Most Till Attila is közzétett egy gratulációt, melyhez olyan képeket mellékelt, melyeket még sosem láthattak a nézők, sem a követők.

Véget ért az Ázsia Expressz! Gratulálok a győztes csajoknak! És itt van búcsúzóul néhány, eddig soha nem látott kép. Kezdve azzal, hogy kifelé menet, rögtön az első napon a repülőn ráharaptam egy magos olívabogyóra és kitört egy fogam!

Úgyhogy nekem az első utam a Fülöp-szigeteken a fogorvoshoz vezetett. (Mekkora madár vagyok? ) Nagyon cuki doktornő és csapata segített rajtam, örök hála nekik!(Egyébként a fogorvos ott sem olcsó! ) A többi kép csupa jó emlék, általában akkor készültek mikor egy-egy hajsza után volt egy pici pihenő, vagy még a verseny előtt. Na, akkor kezdjük előlről?! -írta viccelődve Till Attila a lapozható galériája mellé, és úgy tűnik, újra kedve támadt a megmérettetéshez is.