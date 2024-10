Ördögűzés és milliárdos feleségek: top 10 streaming premier a héten

A héten is rengeteg tartalom érkezik az itthon is működő streamingfelületekre, ezekből mutatunk most tízet. Múlathatjuk az időt sorozatgyilkosok társaságában, nézhetünk olyan emberek vallomását, akik épphogy túléltek egy gyilkosságot. Boolywoodi feleségek életét is figyelemmel kísérhetjük, de retteghetünk ördögűzős sztorik láttán is. Top 10, streaming premierek.

Fotó: IMDb

Hazudj! (Tell Me Lies) – 2. évad (minden rész), október 16., Disney+

A Tell Me Lies egy amerikai drámai televíziós sorozat, amelyet Meaghan Oppenheimer készített , Carola Lovering 2018-ban megjelent azonos című regénye alapján. 2022. szeptember 7-én jelent meg a Hulun, a főszereplők Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth, Alicia Crowder és Tom Ellis.

Hazudj

Fotó: IMDb

A sorozat Lucy Albright és Stephen DeMarco kapcsolatát követi nyomon, onnantól kezdve, hogy a főiskolán való megismerkednek. 2022 novemberében a sorozatot megújították a második évaddal, amelynek premierje 2024. szeptember 4-én volt.

A People magazin nyomoz – túlélni egy sorozatgyilkost (People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer) – 1. évad (minden rész), október 15. Max

A szériában a sorozatgyilkosokkal való találkozás szerencsés túlélői felidézik a gonosszal való drámai találkozásaikat.

A People magazin nyomoz – túlélni egy sorozatgyilkost

Fotó: Youtube

Főszereplők: Jack Walter Coles, Shahrad Fredotti, Alicia Dennis.

Comedy Revenge (Comedy Revenge) – 1. évad (minden rész), október 15., Netflix

A több tévéműsorban látott Lee Kyung-kyu, a Comedy Royale-ban való győzelmét követően újra képernyőn.

Comedy Revenge

Fotó: Youtube

A dél-koreai veterán komikus az ország legjobb humoristáival veszi magát körbe, a műsort viszont nem úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű stand-upot, tele van mindenféle brutális elemmel, átverős jelenettel.

Nemezis (Nemesis) – 1. évad (minden rész), október 16., Disney+

A történetben egy holland ügyész és nyomozó pénzügyi bűncselekmények után nyomoz a gazdag elit körében. A napi munkájuk összemosódik a magánéletükkel és hatással van arra, miközben kitartónak kell lenniük, bízniuk kell az ösztöneiben, hogy leleplezzenek egy összeesküvést.