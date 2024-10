Rejtélyek, átok, gyilkos baba: itt a top 8 streamingpremier

Szeptember végén, október elején is jött, jön több izgalmas sorozat a Magyarországon is elérhető tartalomszolgáltatókra, a Netflix, a SkyShowtime, a Max vagy az Apple TV heti kínálatában is találhatók izgalmas streamingpremierek. A cikkben az alábbi produkciókról lesz bővebben szó.

Új streamingpremierek: jön a Bűnös Chicago 4-6. évada is

Fotó: NBC / NBC

Streamingpremierek: top 8 streamingpremier a 40. héten

Bűnös Chicago Marbellai luxusingatlanok Chucky Felújítás a tanyán: Kempingek kipofozása A konyhafőnök asztaláról: Tészta Megoldatlan rejtélyek Fülig beléd zúgtam Átkozottak

1. Bűnös Chicago (szeptember 30., SkyShowtime)

A héten a SkyShowtime-on már a 4-6. évad is elérhető a Chicago-franchise rendőrökről szóló sorozatából, amely a Lángoló Chicago után indult el 2014-ben, az NBC-n egyébként már a 12. szezonjánál tart. A történet középpontjában a chicagói rendőrség 21-es körzete, az Intelligence Unit áll.

2. Marbellai luxusingatlanok (október 1., Netflix)

A realitysorozat a Homerun Brokers nevű vállalat fiatal svéd ügynökeit mutatja be, akik pazarabbnál pazarabb ingatlanokat értékesítenek a gazdagoknak Spanyolország tengerpartján – azon a részen, amely sokáig egyfajta gengszterparadicsomnak számított.

3. Chucky (október 1., SkyShowtime)

A képernyőn láthatjuk viszont a Gyerekjátékban megismert gonosz bábut, Chuckyt. Az eredeti film 1988-ban került a mozikba, utána rengeteg folytatása készült, a – csak számmal jelzett – második és harmadik rész után jött még a Chucky menyasszonya, a Chucky ivadéka, a Chucky átka és a Chucky kultusza is.

Chucky újra támad

Fotó: Syfy / Syfy

4. Felújítás a tanyán: Kempingek kipofozása (október 2., Max)

Hogyan alakul át egy 12 hektáros kemping egy álomszép New England-i nyaralási célponttá? Ezt is megtudhatjuk a felújítós realityből, amelynek házigazdája a New Kids On The Blockból ismert Jonathan Knight.

5. A konyhafőnök asztaláról: Tészta (október 2., Netflix)

"Ismerd meg a tésztakészítés művészetét a világhírű séfekkel, akik megosztják velünk kulináris utazásaikat, és elmesélik az ízletes specialitásaik mögött megbújó történeteket" – hangzik a hivatalos ismertető A konyhafőnök asztaláról újabb sorozatáról.