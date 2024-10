Súlyos balesete után ilyen állapotban van most a TV2 sztárja

Az egész országot sokkolta a hír, mikor kiderült, hogy a TV2 nagy sikerű Exatlon című műsorából is ismert Kempf Zozó súlyos balesetet szenvedett. A sportoló a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon sérült meg, egy balszerencsés esés következtében több helyen eltört az arccsontja. Kempf Zozó már korábban is kommunikált, egy hete üzent a kórházból, és most újabb helyzetjelentést adott az állapotával kapcsolatban.

"Helyzetjelentés: Köszi mindenkinek a kívánságokat, nagyon jól esik. Nem telózok, a regenerációra figyelek. Nyomtam egy arcost az EB-n, így hosszú az út még előttem.

Egy arccsontműtéten már túl vagyok, valamint egy szemfelépülés még a cél, de vissza fogok térni erősebben, mint voltam!

Haladunk, pozitív jeleket kaptam! Köszi az időt, energiát, rajta vagyok, visszatérek, ITT LESZEK! Hamarosan jelentkezem, de addig is a felépülésen a hangsúly" - üzente a képek mellett.

Kempf Zozó állapotáról barátja is megszólalt

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) első sajtóközleménye szerint Kempf Zozo állapota stabil volt a baleset után. Város Viktória szakágvezető akkor elmondta: beszélt, kommunikált vele, mindenre reagál, de a következő pár óra meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy a magyar bajnok pihenni tudjon.

Kempf Zozó állapotáról az egyik legjobb barátja, szintén az Exatlonból ismert Nagy Dani is megszólalt:

Annyit mondhatok el, hogy jobban van, remélem minél hamarabb haza tudnak jönni"

- mondta szűkszavúan pár nappal ezelőtt az extrém sportoló.

A polgármester közleményében beszélt a sportolóról

A gyulai Kempf Zozóról azóta szülővárosa polgármestere, Görgényi Ernő adott újabb hírt, az Instagramon közölte, hogy a sportolónál már a családja is kint van Svájcban:

"Az imént beszéltem telefonon az édesapjával, aki több családtaggal együtt megérkezett a svájci kórházba, így elmondható, hogy Zozót egyrészt kiváló svájci egészségügyi szakemberek kezelik, ápolják, másrészt vele vannak szerettei, akik lelki támaszt nyújtanak neki.

Elmondtam az édesapjának, hogy velem együtt rengetegen aggódunk és mihamarabbi gyógyulást kívánunk Zozónak!

Természetesen, ha bármire szükség van a gyógyulás vagy a hazaszállítás kapcsán, önkormányzatunk segítségére számíthat a család" - osztotta meg a közösségi oldalán.