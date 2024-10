Súlyosan megsérült a TV2 sztárja

A TV2 Kísértés című műsorának egyik szereplője, Cynthia egy Instagram történetben árulta el a minap, hogy nyáron hőgutát kapott, aminek a következményeit a mai napig viseli - vette észre a Ripost.

Cynthia problémái nem szűntek meg teljesen

Fotó: Instagram.com/csinszja/

A celeb úgy fogalmazott, kissé felelőtlen volt!

Nyilván nem hittem abban, hogy én is leéghetek a nyáron, vagy lehet a felelőtlenségemből komolyabb bajom, viszont annyira vagány voltam, hogy sikerült hőgutát kapnom.

"A hőguta tünetei nyilván már elmúltak, de annyira megégett a fejbőröm, hogy ennek a következményeivel azóta is küzdök” – árulta el a Kísértés sztárja, aki a bejegyzés közzétételekor éppen fodrásznál volt. Szeretnének végre megoldást találni a problémára.

A hőkimerülés és a hőguta kifejezéseket gyakran összekeverik.

Szakemberek szerint ahelyett, hogy két különböző dologról lenne szó, inkább két különböző súlyossági fokozatot jelentenek, amelyek a testünk felhevülésével kapcsolatosak. Tehát hőguta vagy hőkimerültség? Hogyan történik és hogyan lehet őket felismerni?

A tudósok összeszedtek néhány tippet a biztonságos nyárhoz:

Mi az a hőkimerülés?

Mi az a hőguta?

Mit tegyünk és ne tegyünk?

A hőkimerülés és a hőguta elkerülése

A kérdés hőguta vagy hőkimerültségről van szó? Mindkettő hővel összefüggő betegségek. A nyári hőség, sok napsütés vagy a szélsőséges hőhullámok túlmelegíthetik a szervezetet, ami napszúráshoz, hőkimerüléshez vezethet és életveszélyes állapotot idézhet elő. Ez egy olyan hőséggel összefüggő betegség, mint a hőkiütés, a hőséggörcs vagy a hőguta.

