Itt az első fotó a TV2 sztárjának nászútjáról

A Maldív-szigetek vagy hivatalosan Maldív Köztársaság egy szigetország az Indiai-óceánon, az indiai-félszigettől délnyugatra fekszik. A világ legnagyobb "korall" állama és terület szerint a legkisebb állam Ázsiában. 26 atollból, 1192 szigetből áll, amelyből nagyjából 200 lakott. Ezt a szép helyet választotta Sydney van den Bosch és a férje a nászútjára.

Sydney van den Bosch

Fotó: Instagram / Sydney van den Bosch

Itt az új posztja, egyben első képe a nászútról:

Mint írtuk korábban, gyorsan haladt az esküvő felé Kaszás Benjámin és Sydney van den Bosch, hiszen a férfi elég hamar megkérte a modell kezét Balin, egy közös nyaraláson. Nemrég megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, majd rá pár napra már össze is házasodtak egymással.

Sydney van den Bosch a Balatonról is posztolt

A nagy napról korábban nem sokat árultak el, de gőzerővel készültek rá, és úgy tudni, végül szűk családi és baráti körben tartották meg az esküvőt, valahol a Balaton partján. Egyértelműen még nem árulta el magát, azonban egy sokatmondó fotósorozatot osztott meg nemrég, melyen egy Merő Péter által tervezett esküvői ruhában látható. "Elsőfokú figyelmeztetés vihar miatt”/“Hidegfront erős széllel”/Köszi Balaton. Lapozzatok a kívánt időjárásért" - írta akkor a képek mellé a TV2 sztárja, aki most megerősítette, hogy valóban túl vannak az esküvőn, ugyanis később újabb fotókat mutatott a nagy napról, amelyeken már férjével, Kaszás Benjáminnal együtt láthatók, mint férj és feleség.

"Szeretném nektek bemutatni a férjem" - írta a közös fotók mellé a modell, aki a fotókon sugárzik a boldogságtól, azonban nehéz időszakot hagyott maga mögött, mire idáig eljutott, hiszen tavaly elveszítette édesapját, a válása is megviselte és az egészségi állapotával is gondok adódtak nemrég.

