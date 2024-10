Újabb fotókat mutatott az esküvőjéről Sydney van den Bosch - képek

Mint írtuk, újra férjhez ment a Szerencsekerék háziasszonya, aki tavaly ősszel jelentette be, hogy véget ért az előző házassága. Hamar rátalált az új szerelem, így Sydney van den Bosch a múlt hétvégén már hozzá is ment a férfihoz. Most azt is megmutatta, hogyan festettek menyasszonyként és vőlegényként a nagy napon.

Gyors léptekkel haladt az esküvő felé Kaszás Benjámin és Sydney van den Bosch, hiszen a férfi elég hamar meg is kérte a modell kezét Balin, egy közös nyaraláson. Nemrég megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, majd rá pár napra már össze is házasodtak egymással. Sydney van den Bosch fergeteges lánybúcsút tartott az esküvő előtt pár nappal

Fotó: Sydney van den Bosch/Instagram A nagy napról korábban nem sokat árultak el, de gőzerővel készültek rá, és úgy tudni, végül szűk családi és baráti körben tartották meg az esküvőt, valahol a Balaton partján. Egyértelműen még nem árulta el magát, azonban egy sokatmondó fotósorozatot osztott meg a múlt hétvégén, melyen egy Merő Péter által tervezett esküvői ruhában látható. Elsőfokú figyelmeztetés vihar miatt”/“Hidegfront erős széllel”/Köszi Balaton. Lapozzatok a kívánt időjárásért - írta a képek mellé a TV2 sztárja, aki most megerősítette, hogy valóban túl vannak az esküvőn, ugyanis újabb fotókat mutatott a nagy napról, amelyeken már férjével, Kaszás Benjáminnal együtt láthatók, mint férj és feleség. "Szeretném Nektek bemutatni a Férjem" - írta a közös fotók mellé a modell, aki a fotókon sugárzik a boldogságtól, azonban nehéz időszakot hagyott maga mögött, mire idáig eljutott, hiszen tavaly elveszítette édesapját, a válása is megviselte és az egészségi állapotával is gondok adódtak nemrég. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sydney van den Bosch (@sydneyvandenbosch) által megosztott bejegyzés Újra megműtötték Sydney van den Bosch korábban mesélt arról, hogy 2021 decemberében esett át dupla masztektómián, mivel elmondása szerint "élni akart és nem félni", ezért ő maga döntött az operáció mellett, mivel hajlamos volt a megbetegedésre. Azonban új párja mindenben a segítségére volt, és igyekezett őt átsegíteni a nehézségeken, azonban nem gondolták, hogy idén újra kórházba kerül a modell, akit nyár elején műtöttek meg újra. Bár túl sok részletet nem árult el a beavatkozásról, de ő maga adott hírt róla a közösségi oldalán. Van, akivel szeretetből szeretjük szentimentálisan megérinteni a másikat, de most már azért befejezhetnénk. Jöhet a B oldal - írta a kórházban készült fotó mellé még júniusban Sydney van den Bosch, aki később elárulta, hogy bár pihenni és regenerálódni kellett a műtét után, de nagyon nehéz volt számára nyugton maradni és erre koncentrálni, de a jelek szerint már teljesen jól van.

Sydney van den Bosch és vőlegénye, Kaszás Benjámin nagy léptekkel haladtak a kapcsolatban

Fotó: Instagram/Sydney van den Bosch

