Újabb látványos képeken a TV2 sztárjának nászútja

"Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor tudja: egy percet sem akar eltölteni a párja nélkül, és a lehetséges összes módon szeretné összekötni vele az életét. Ez van a szerelmem, Benjámin és köztem, és ezt a pillanatot éltem meg, amikor eljegyzett. Ez különleges érzés, de mindketten egyetértünk abban, hogy semmit sem szabad elsietni. Ezért az esküvőről egyedül azt tudom mondani, hogy lesz. Azt viszont, hogy hol, mikor, hogyan és miképp, még mi magunk sem tudjuk. Abban viszont biztos vagyok, hogy minden részlettel kapcsolatban teljes lesz köztünk az egyetértés" - magyarázta korábban a TV2 Szerencselány, Sydney van den Bosch, majd felgyorsultak az események, titokban összeházasodtak és már nászúton vannak.

Sydney van den Bosch

Fotó: Instagram / Sydney van den Bosch

A Maldív-szigetek vagy hivatalosan Maldív Köztársaság egy szigetország az Indiai-óceánon, az indiai-félszigettől délnyugatra fekszik. A világ legnagyobb "korall" állama és terület szerint a legkisebb állam Ázsiában. 26 atollból, 1192 szigetből áll, amelyből nagyjából 200 lakott. Ezt a szép helyet választotta Sydney van den Bosch és a férje a nászútjára. Itt tudja megnézni újabb képeit:

Sydney van den Bosch lánykérése Balin volt

Mint írtuk korábban, gyorsan haladt az esküvő felé Kaszás Benjámin és Sydney van den Bosch, hiszen a férfi elég hamar megkérte a modell kezét Balin, egy közös nyaraláson. Nemrég megtartották a lánybúcsút is, amiről több fotót is mutatott a modell a közösségi oldalán, majd rá pár napra már össze is házasodtak egymással.

A nagy napról korábban nem sokat árultak el, de gőzerővel készültek rá, és úgy tudni, végül szűk családi és baráti körben tartották meg az esküvőt, valahol a Balaton partján. Egy sokatmondó fotósorozatot osztott meg nemrég, melyen egy Merő Péter által tervezett esküvői ruhában látható. "Elsőfokú figyelmeztetés vihar miatt... Hidegfront erős széllel... Köszi Balaton" - írta akkor a képek mellé a TV2 sztárja, aki később megerősítette, hogy valóban túl vannak az esküvőn, ugyanis később újabb fotókat mutatott a nagy napról, amelyeken már férjével, Kaszás Benjáminnal együtt láthatók, mint férj és feleség.