Szabó Zsófit sokféle szerepben láthatták már a nézők, műsorvezetőként és színésznőként is éveket töltött a képernyőn. A tánc is mindig érdekelte, de eddig nem volt lehetősége kipróbálni magát ezen a területen. Hamarosan azonban a tánctudását is megismerhetik a TV2 nézői, Andrei Mangrával szerepel a Dancing with the Stars idei évadában.

Az első élő adáshoz közeledve, Szabó Zsófi most egy szívhezszóló vallomást tett közzé a közösségi oldalán. "Kedves Ti! Jó ideje dolgozom azon, hogy a szorongásaim, a félelmeim ne hatalmasodjanak el felettem többé. Pár hete ezen az úton haladva megtalált a felkérés: lépjek elétek színpadra október 26-án a Dancing with the Stars színpadán. Bárhogy is számolom, ez a nap 12 nap múlva eljön. Nyilván rettenetesen izgulok, de egy biztos.

Az a kislány aki voltam, akit annyiszor megaláztak az életben, akivel nem csak próbálták, hanem el is hitették, hogy semmit sem ér, jövő héten egy erős, felnőtt nőként lép elétek és teszi bele majd a szívét-lelkét élete első táncába, a csodálatos Andrei Mangra partnereként. Ölelés" - üzente.

Andrei Mangrának már nagyon sok tapasztalata van

Andrei Mangrának nem szokatlan, hogy teljesen amatőr párral kell színpadra állnia, már több külföldi és három magyar évadban is szerepelt, a 2021-es Dancing with the Starst Tóth Andival meg is nyerték - erről nemrég az Origónak is mesélt.

Sokan hiányolták Andrei Mangrát a Dancing with the Starsból

„Egyik évadban sem táncoltam olyan partnerrel, akinek lett volna táncos tapasztalata és ez a műsor nem is erről szól.

A formátumnak az a lényege, hogy egy profi táncos kap maga mellé egy sztárt, akinek a tánc egyáltalán nincs a komfortzónájában.

A mi dolgunk, hogy kihozzuk belőle a legjobbat. Én nem azt várom, hogy valaki már az első próbákon tudjon táncolni, hanem azt, hogy nyitott legyen és lelkes” – részletezte Andrei Mangra, aki tavaly nem szerepelt a műsorban.