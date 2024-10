Így készül a Dancing with the Starsra Szabó Zsófi - kép

Jövő héttől, azaz október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével a TV2 táncos show-ja. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb tánconak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában. A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Köztük Szabó Zsófi és a hosszas kihagyás után visszatérő profi táncos, Andrei Mangra is, akik együtt küzdenek meg a győzelemért hétről hétre.

Szabó Zsófi is megmutatja tánctudását a Dancing with the Stars ötödik évadában

Fotó: TV2

A TV2 műsorvezetőjén kívül parkettre lép Hosszú Katinka és Suti András, Tóth Gabi és párja Papp Máté Bence, Törőcsik Franciska, színésznő és profi táncpartnere, Baranya Dávid, Mihályfi Luca és Hegyes Berci, Kucsera Gábor és Stana Alexandra, WhisperTon és Tóth Katica, PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna, valamint Kamarás Norbert és Sebesi Daniella. A tizedik páros kiléte egyelőre még nem ismert, de nagy meglepetést ígér a TV2, de valószínűleg ők is gőzerővel készülnek, hiszen jövő héten elstartol töretlen sikernek örvendő táncos showműsor.

Most Szabó Zsófi azt is megmutatta, hogyan készülnek Andrei Mangrával, és egy pillanatfotót osztott meg a próbateremből, ahol egy feszülős cicanadrágban és egy kis haspólóban ropta táncpartnere oldalán, és szemmel láthatóan nagyon koncentrált arra, hogy jók legyenek a tánclépések.

Jövő szombaton Dancing With The Stars 5!

- írta a fotó mellé Andrei Mangra, aki Tóth Andival nyerte meg a műsor második évadát korábban, de idén is minden esélye meg van a győzelemre Szabó Zsófi oldalán.