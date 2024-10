Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, leleplezték az eddig rejtegetett tizedik párost is. A versenyprodukciók sorát Szabó Zsófi és Andrei Mangra nyitotta meg egy tangóval, aminek során felperzselték a színpadot a zsűri szerint: izzott köztük a levegő, Szabó Zsófi a végén még rá is ült a földön fekvő partnerére – amivel még a műsort vezető Lékai-Kiss Ramónát is zavarba hozta. Nézze meg a táncukat!