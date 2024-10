Szabó Zsófi a legszűkebb nadrágjában mutatta meg formás fenekét - kép

A Mokka műsorvezetője mindig is maximalista volt és bizonyítani akart. Így nem is csoda, hogy Szabó Zsófi gőzerővel készül a Dancing with the Stars szombati élő adására, a táncpróbáról pedig egy dögös fotót is mutatott a közösségi oldalán.

Szabó Zsófi több év után tért vissza a TV2-re, és olyan műsorok háziasszonya lett, mint a Mokka, az Újratervezés, valamint ő volt a Sztárban Sztár All Stars online riportere is. Most ismét egy nagyszerű lehetőséget kapott a csatornától, hiszen a második évad győztesével, Andrei Mangrával lépett a táncparkettre. Szabó Zsófi nagyon elhivatott, és mindent megtesz azért, hogy jól teljesítsen, ennek érdekében rengeteget próbált, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a zsűri elismerően nyilatkozott a produkciójukról. Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Polyák Attila - Origo Szabó Zsófi szexi ruhában próbál A TV2 műsorvezetője nemrég a táncpróbáról mutatott egy fotót a Instagram-oldalán, ahol egy tűzpiros, szűk, feszes legginset és egy sportmelltartót visel, az öltözete pedig remekül kiemeli vékony alakját és formás fenekét. "Jó kedvem van! Nagyon készülök szombatra" - írta a fotó alá Szabó Zsófi, ami többeknek is elnyerte a tetszését. "Úgy akarnálak megszeretni, mint az angyalokat" - fűzte a fotóhoz egy férfi. Gyönyörű istennő - bókolt neki egy másik. "Ez most tényleg nagyon kellemes fotó" - írta egy követője. Te vagy Európa legszexibb legcsinosabb legszebb arcú leánya - olvasható egy hozzászólás. Fotó: Szabó Zsófi / Instagram A Dancing with the Stars hatalmas kihívást jelentett számára Andrei Mangra kiemelte, hogy megígérte neki a TV2 sztárja, hogy százszázalékosan belead mindent a versenybe, emellett pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy élvezze is, amit csinál. "Nagyon jó Andreiel táncolni. Volt száraz próbánk, és mikor mondták, hogy felvétel, akkor én ott álltam, hogy "úristen, annyit fogok hibázni. Aztán ezt el is hesegettem. Andreit észre sem veszem, de úgy alakítja, úgy csinálja, hogy aztán megvan a mozdulat. Megtanít mindent" - magyarázta. Sírt a táncpróbán Szabó Zsófit a tánc mindig érdekelte, de eddig nem volt lehetősége kipróbálni magát ezen a területen. Korábban elmondta, hogy eddig mindenhez nagyon görcsösen nyúlt hozzá, mert nagyon akart teljesíteni, de megpróbálja most ez az egészet inkább élvezni. A műsorvezető már az első találkozáskor azt érezte, hogy megvan közte és Andrei között az összhang, a próbák pedig nagyon jó hangulatban telnek.

Ennek ellenére előfordult, hogy Szabó Zsófi sírva távozott az egyik próbáról, aminek okairól most először mesélt a TV2 sztárja. "A szokásosnál kevésbé izgulok most. Bármire készültem fel eddig életem során, nagyon komolyan vettem. Ezt is nagyon komolyan vettem. Az egész felkészülési időszak számomra nagyon tudatos volt: nagyon figyeltem arra, hogy jól legyünk, egészségesek legyünk, eleget aludjunk, ami nem mindig jött össze. Voltak olyan próbák, amikor pityeregve mentem haza, és volt olyan nap is, mikor örömkönnyekkel mentem haza. Elég sokat sírtam ebben a pár hétben" - emlékezett vissza Szabó Zsófi.

