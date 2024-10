Nagy lépésre szánta el magát Szandi és férje

Szandi pár napja azt jelentette be az Instagram oldalán, hogy új kalandnak néz elébe, mivel 25. házassági évfordulójukat egy luxus hajóutazással ünneplik meg.

Nyáron ünnepeltük a 25. házassági évfordulónkat. Mivel nagyon sűrű volt a nyár, ezért most megyünk el “nászútra”. Az elkövetkező napokban egy hatalmas úszó város lesz az otthonunk! Időnként majd bejelentkezünk, hogy egy kicsit Ti is velünk ünnepeljetek!

- írta az énekesnő a posztjában.

A pár számára nem idegen az ilyen típusú utazás, ugyanis korábban is voltak már ilyen nyaraláson. Szandi a posztjában tett ígéretének megfelelően posztolt is egy újabb képet, melyen elegánsan felöltözve, férjével közösen pózolnak a hajó lépcsőjén - írja a Bors.

Szandi legidősebb gyereke újra szerelmes

Korábban megírtuk, hogy a szerelmespár lánya újra szerelmes. A zenész páros legidősebb gyereke, Bogdán Blanka már több mint három éve az USA-ban él, azóta szinte alig látta szüleit és testvéreit, akik két évvel ezelőtt látogatták meg a San Franciscóban élő lányt. Bogdán Blanka gyakran beszámolt arról, hogy honvágya van, azonban egy ideje azonban elmaradtak a szomorú bejegyzések, és talán már jó oka van a maradásra. A 24 éves lány bentlakásos bébiszitterként dolgozik egy családnál, az évek alatt már sok barátot szerzett, akikkel gyakran eljár szabadidejében, azonban most úgy tűnik, nemcsak barátot sikerült szereznie.

Pár héttel ezelőtt egy esküvőre volt hivatalos a lány, aki egy árulkodó bejegyzést is közzétett az eseményről, amihez mellékelt egy olyan fotót is, ahol egy sármos férfi karolja át. Az ölelkezős fotó alapján nagyon úgy tűnik, hogy több van köztül barátságnál, és valószínűleg ő volt a kísérője az esküvő napján is.

A találgatások ellenére Bogdán Blanka egy darabig nem reagált arra, hogy ki a titokzatos férfi - de korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben számos felvételt mutatott kettejükről, ezzel elismerte, hogy valóban rátalált a szerelem Amerikában.