Itt vannak az első hírek a 2025-ös Szigetről

„Míg az európai fesztiválpiacon átlagban 5-10%-os jegyáremelés figyelhető meg, a Sziget arra törekszik, hogy megtartsa pozícióját a legjobb ár/érték arányú fesztiválok élbolyában” – nyilatkozta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Azért, hogy még vonzóbb legyen a Sziget a látogatók körében, egyrészt a programok terén ígérnek - a sokszínűséget fokozva – frissítést, de számos kedvezménnyel is előállnak. „Túl vagyunk már egy “Szuper Early Bird” akción, október végén pedig indul az “Early Bird + Szitizen Limited Kit” akciónk, miszerint az első 48 órában a kedvezményes jegy mellé egyedi csomaggal lepjük meg a vásárlókat, benne nagyon menő, környezetbarát, upcycling ajándékokkal. Emellett természetesen elérhető lesz a Diákjegy, valamint az U21 bérlet, a 21 éves és annál fiatalabb korosztálynak” – mondta a főszervező.

A programok terén is számíthatunk friss elemekre, az első hírek szerint például nagyobb figyelmet fordítanak a szervezők a Sziget éjszakai életére.

A Sziget alapvetően 0-24-ben kínál élményeket, de a népszerű helyszínek mellett újabb felfedeznivalókkal is igyekszünk színesíteni a kínálatot

– mondta Kádár. „Azt már most elárulhatom, hogy még több élettel töltjük meg például a Sziget éjszakai programjait, jövőre a látogatókat már egy olyan “éjszakai negyed” is várja, ahol alkonyattól pirkadatig pezsdül fel az élet” – tette hozzá a főszervező, aki arról is beszámolt, hogy hamarosan érkeznek az első nevek, és egyéb programokból is kapunk már ízelítőt.

Aki tehát le akar csapni a kedvezményes jegyekre, figyelje a Sziget weboldalát, ahol október 28-án startol az Early Bird jegyakció, az első 48 órában exkluzív ajándékcsomaggal bővítve.