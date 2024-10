A pszichopata és a nimfomániás PR-os: öt színésznő, aki 40 felett robbant be

Hollyowood mindig is kegyetlen volt a nőkkel egy bizonyos kor felett. Korábban már 35-40 éves koruk környékén elkezdték lecserélni őket a fiatal, feszesebb kolléganőikre, azonban a kilencvenes években öt színésznő bizonyította, hogy a negyedik X után is van élet, meg fényes karrier. Legyen szó angol királynőről, James Bond főnőkéről vagy baltás pszichóról, a következő sztárok bizonyították, 40 felett is beütet a siker.

Kathy Bates 35 éve lett sikeres. Egyike annak az 5 színésznőnek, akik 40 felett lettek sikeresek Fotó: AFP

Kathy Bates

Listánk első helyén az Oscar-díjas Kathy Bates-nek bérelt helye van. A színésznőről 44 éves kora előtt nem igazán hallattunk, kapott persze kisebb-nagyobb filmes és színházi szerepeket, de egy volt a sok wannabe tehetség közül. Teltkarcsú alkata se segítette a tökéletesség világában, ám Stephen King-nek köszönhetően megkapta élete lehetőségét. ...na meg azért, mert fél Hollywood passzolta a pszichopata nővér szerepét a Tortúra című filmben. Annie minden vágya, hogy kedves romantikus könyvsorozata folytatódhasson, ezért akár a bajba jutott írót is képes fogva tartani és egy kalapács nem rendeltetésszerű használatával ágyhoz kötni a tollforgatót. A merész szerep Oscar-díjat hozott Batesnek, aki azóta is folyamatosan filmezik, bár a 77 éves színésznő nemrég meglebegtette, hogy hamarosan visszavonul.

Samatha Jones szerepe 42 éves korában találta meg Kim Cattrall-t Fotó: Getty Images

Kim Cattrall

A most 68 éves Kim-ről mindenkinek az ágy jut eszébe. Még jó hogy, hiszen a Szex és New York hat évadában szinte minden epizódban valami lepedőakrobata mutatvány közben láthattuk a szexi színésznőt, aki a sorozat kezdetekor már 42 éves volt. Másnak ekkor húzták le a rolót Hollywoodban, neki meg ez indította be a karrierjét. A hetvenes évek óta folyamatosan forgatott Cattrall, ott volt a Rendőrakadémiában vagy a Nagy zűr, kis Kínában című filmekben is, de gyakorlatilag a B-kategóriából sose sikerült kitörnie Samantha Jones szerepéig. Cattrall azóta is aktív, legutóbb a Netflixen volt saját sorozata, Ragyogj, ha mersz címmel.

Mára legjobban fizetett színésznők között van Viola Davis Fotó: AFP

Viola Davis

A szakmában csak úgy becézik, hogy a "Real Black Power" vagyis a "Valódi fekete erő". A most 59 éves színésznő színészi jelenléte elképesztő, akármilyen kis szerepben is láthatta őt a közönség, biztos emlékeztek rá. Színpadi színésznőként már fiatalabb korában is ismerték, de filmen általában csak 1-2 jelenetes mellékszerepeket kapott. 43 éves korában is egy ilyen, két jelenetes mellékszerepet kapott a Kétely című filmben. A színésznő egy aggódó édesanyát alakít, akinek a fiát lehetséges, hogy molesztálták és ennek a kiderítése az iskola apáca igazgatónőjére hárul, akit Meryl Streep alakít. Davis alig 10 perces jelenete egy Oscar-jelölést jelentett neki és belépőt az A-kategóriás sztárok közé. Azóta egy sikersorozat (Hogyan úszunk meg egy gyilkosság?) és egy sikerdráma (A segítség) is köthető a nevéhez, továbbá egy Oscar-díj a Kerítések című filmért.