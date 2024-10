Nézze meg a Sztárban sztár All Stars döntőjének legjobb pillanatait! - galéria

Hét heti kemény küzdelem, felkészülés után szombat este véget ért a Sztárban sztár All Stars. Minden versenyző kétszer állt színpadra, egy duettel, amihez sztárvendég érkezett hozzájuk. Több elismert, népszerű előadóművész csatlakozott szombat este a TOP 4 énekeshez. Gubik Petra Rúzsa Magdival énekelt duettet, méghozzá úgy, hogy közben Marsalkó Dávid bőrébe bújt és közös dalukat, a Szeretni, akit nem lehetet énekelték el. Péter Srámek Szinetár Dórát utánozta, és Kasza Tibivel közös dalát, a Nézz rám istenem című slágert adták elő. Puskás Peti Majka volt és Curtisszel lépett színpadra a Füttyös című dallal. Oláh Gergő pedig Emiliónak öltözött és duettpartnerével, Radics Gigivel a Ne nézz vissza rám 2019-es verzióját elevenítették fel.

Szombat este véget ért a Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2 / TV2

Az énekesek egy szóló produkcióval is készültek az utolsó élő adásra, így nem volt könnyű dolguk ezen az estén sem. Csak a nézőkön múlt a végeredmény, Liptai Claudia, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András, azaz az All Stars ikonikus zsűrije ezen az estén már nem pontozott, csak véleményezett, és visszatértek a TOP 12-es mezőnyből kiesettek is egy-egy közös produkció erejéig. Pál Dénes, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián és Szabó Ádám tenornak állt: az Il Divo zenekartól a Time to say goodbye-t adták elő, míg Tolvai Reni, Vastag Tomi, Tóth Gabi és Oláh Ibolya a Saragossa Band egyik vidám egyvelegével készültek.

Csak a nézőkön múlt a végeredmény

Fotó: TV2 / TV2

A döntőbe jutott négy versenyző, Gubik Petra, Puskás Peti, Peter Srámek és Oláh Gergő mind szépen teljesítettek az évadban, közülük végül Peter Srámeket választották a TV2 nézői az elmúlt tíz év legsokoldalúbb előadójának.

Nézze meg az este legjobb pillanatait, látványos átalakulásait!