Képeken az elképesztő átalakulások: ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars 7. adása

Nagyon szórakoztató volt a legutóbbi Sztárban sztár All Stars is

Az október 5-i adás a szokásos módon kezdődött, a zsűri és Tilla élcelődtek egymással, repkedtek a szexuális jellegű poénok: Liptai Claudia például megkérte Stohl Andrást, hogy nyúljon be a lába közé, majd előkapott egy furulyát. Később Hajós megmutatta, hogyan kell orral furulyázni, Lékai-Kiss Ramóna pedig családi életébe avatta be a nézőket. Tóth Gabi nyitotta a show-t Shakiraként, akit most nem pontozott túl a zsűri. A Lost On You-val érkező Gubik Petrát nagyon dicsérte Lékai-Kiss Ramóna. Peter Srámek ebben a műsorban remekelt korábban, múlt héten imádta a zsűri. Most Michael Jacksont kellett alakítania, de Stohlnak hiányzott belőle az erő, de azért elvarázsolta őt az előadást.

Bangó Margitot alakította Szabó Ádám, Stohlnak nagyon tetszett, Liptai Claudia viszont nem volt elvarázsolva tőle. Oláh Gergő T. Dannyt kapta feladatnak, Hajós szerint dögös volt, jobb, mint az eredeti. Liptai elmondta, hogy megőrül a steril rappektől, unja sokszor a szövegeket, de Oláh szájából szerinte hiteles volt a dal.

A Giant című dallal érkező Sipos Tomit kifejezetten dicsérte Liptai Claudia, szerinte eddig karrierje során többet kellett volna énekesként próbálkoznia a humor és a paródia helyett. Oláh Ibolya egészen különös feladatot kapott, a zsűri nem is nagyon tudta komolyan értékelni a Mahna Mahna című dalt. Madonnát kapta feladatnak Puskás Peti. Liptai Claudia nagyon fél attól, hogy nem fog menni a produkció, de nagyon tetszett neki, és kiemelte, hogy egy hetük van megtanulni a koreográfiát.

A Dschinghis Khannal érkezett az első négyes csapat, ebben szerepelt Oláh Gergő, Oláh Ibolya, Sipos Tomi és Puskás Peti. Lékai-Kiss Ramóna elmondta, hogy ő végig nevetett, szerinte óriási bulit csaptak, Claudia külön értékelte őket, ő is remekül szórakozott.