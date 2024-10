Sztárban Sztár All Stars: egy versenyző már biztosan ott lesz a döntőben

Ma este egy igazán megható produkcióval, Friderika bőrébe bújva érkezett a Sztárban Sztár All Stars színpadára a nyolcadik adásban Gubik Petra. A zsűrinek nagyon tetszett a produkció, többen nagyon meghatódtak és hosszasan dicsérték az énekesnőt, 40 pontot kapott.

A második körben Oláh Gergővel duettezett, a Será Perché Ti Amo című dalt énekelték el, amire szintén 40 pontot kapott.

A zsűri 80 pontja mellett a TV2 népszerű műsorának nézői is neki szavaztak bizalmat, ő lett az elődöntő közönség-kedvence, így már negyedszer jutott tovább egyenes ágon a következő adásba.

Gubik Petra tehát biztosan ott lesz a jubileumi évad döntőjében a jövő hétvégén.

Túlzás nélkül állítható, hogy ebben a szériában Gubik Petra a nézők kedvence, ugyanis zsinórban már harmadszorra szavaztak neki bizalmat, és végzett az első helyen a múlt héten, most pedig újra egyenesen megy tovább - ezúttal a műsor döntőjébe.

Hálás vagyok, nagyon megtisztelő, mert a közönség a legnagyobb zsűri.

Nem is tudom, hogy ezt fel lehet-e fogni. Ez nagyon sok ember együttes energiája, ami lecsapódik.

Teljesen megfoghatatlan a műsor ilyen téren.

Nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen feladatot kap, de azon is, hogy hisz-e benne, illetve mennyire készül fel az adott előadóból” – vallotta be a lapunknak a napokban, amikor a magánéletéről is mesélt.