Megvan a Sztárban sztár All Stars győztese

Hét heti kemény küzdelem, felkészülés után megvan, ki nyerte a Sztárban sztár All Starst. Azonban előtte minden versenyző kétszer állt színpadra, egy duettel és egy szóló produkcióval, így nem volt könnyű dolguk az utolsó estén sem. Egy fergeteges közös produkció után, melyre visszatértek az idei jubileumi évad eddigi énekesei is, gyorsan el is kezdődött a verseny. A zsűri ma már nem pontozott, azoban a véleményét mindenki változatlanul elmondhatta, de csak a nézőkön múlt a végeredmény.

Fergeteges nyitánnyal kezdődött a Sztárban sztár All Stars döntője

Fotó: TV2

Radics Gigivel állt elsőként színpadra Oláh Gergő, aki Emilio bőrébe bújva énekelte a Ne nézz vissza rám című slágert. Az élményt még azzal is fokozták, hogy egy meglepő információt is elárultak a nézőknek, mégpedig azt, hogy rokoni szálak fűzik őket egymáshoz.

Szóló produkcióval folytatta a sort Peter Srámek, aki a Grammy‑jelölt amerika énekes‑zeneszerző, Josh Groban You Raise Me Up című dalát énekelte el, a zsűri pedig csupa dicsérő szóval értékelte a dalt, hiszen remek utánzást láthattak ők és a nézők is.

A műsor nagy esélyese, Gubik Petra Rúzsa Magdival állt színpadra, azonban lehetetlen feladatot kellett teljesítenie, amikor Marsalkó Dávid bőrébe bújva énekelte a Halott pénz és Rúzsa Magdi duettjét, a Szeretni, akit nem lehet című dalt. Gubik ismét lenyűgözte a zsűrit, és az énekesnő is csupa elismerő szóval illette őt, szerinte veleszületett tehetsége, hogy bármilyen szerepet el tud játszani, és bármit elő tud adni a színpadon, ezért is érdemli meg a győzelmet.

Szinte lehetetlen feladatot teljesített Gubik Petra Rúzsa Magdi oldalán

Fotó: TV2

Révész Sándor bőrébe bújva állt a színpadra Puskás-Dallos Peti, aki a Szállj fel magasra című Piramis slágerrel. Lékai-Kiss Ramóna szemébe könnyeket is csalt a produkciójával.

Aztán egy külön előadással készültek a műsor korábbi versenyzői, akik visszatértek a döntőre. Együtt állt színpadra Oláh Ibolya, Vastag Tamás, Tóth Gabi és Tolvai Reni, akik célja valóban a szórakoztatás volt, és sikerült igazi jó kedvet varázsolniuk a TV2 stúdiójába. Őket követte a műsor további négy kiesője, Pál Dénes, Zámbó Krisztián, Szabó Ádám és Sipos Tamás, akik az II Divo együttest alakították a színpadon és a Time to say goodbye című slágert adták elő. Till Attila ezt követően megmutatta a szavazás állását fantomképek segítségével, és egy versenyzőnek már kimagaslóan magas eredménye volt a többiekkel szemben, 40 százalék fölötti arányban ő kapott szavazatokat.