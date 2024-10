Sztárban Sztár All Stars: ez a sztár nyerheti meg a TV2 sikerműsorát

A Sztárban Sztár All Stars című műsorban hétről hétre sztárok bizonyíthatnak egy ismert énekes bőrébe bújva. A műsor a csatorna egyik legszórakoztatóbb és legnézettebb műsora már 11 éve, nem véletlen, hogy képernyőre kerül minden évben.

Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2

Ki nyeri a Sztárban Sztár All Stars műsort?

A hatodik élő show-ban a legkevesebb szavazatot Oláh Ibolya, Sípos Tamás, Pál Dénes, valamint Vastag Tamás kapta. A nézők ezek után még megmenthettek két sztárt, akik csatlakozhattak a már hat biztos továbbjutó versenyzőhöz. A beérkező szavazatok alapján Sípos Tamással és Oláh Ibolyával vált teljessé a mezőny, így Pál Dénes és Vastag Tamás búcsúztak.

A hetedig élő show versenyzői így a következő sztárok lesznek:

Gubik Petra

Szabó Ádám

Oláh Gergő

Puskás Peti

Peter Srámek

Tóth Gabi

Sípos Tamás

Oláh Ibolya

A műsor sikerén felbuzdulva Lénárt Évi jósnő elárulta, hogy szerinte melyik sztár fogja megnyerni a versenyt. Az eredmény meglepő:

"Mind a nyolc versenyző roppant tehetséges és sokoldalú.

Én mégis úgy gondolom, hogy Oláh Ibolya és Peter Srámek között fog eldőlni a végső győzelem sorsa

- részletezte a Borsnak.

Így búcsúztak a kiesők

Mindkét énekes hamar reagált a kiesése után. A Sztárban sztár All Stars szombati búcsúzói Pál Dénes és Vastag Tamás voltak.

"Mindent köszönök, tényleg! Nagyon szerettem ezt a műsort, és minden egyes héten próbáltam valami újat hozni az előzőhöz képest. Valami olyat, amit előtte még nem csináltam, leutánozni azokat a karaktereket, akiknek a bőrébe bújtam. Nekem ez a Sztárban sztár. Sokan írjátok, hogy nem kaptam jó feladatokat - ezzel nem értek egyet! Nem kaptam könnyű feladatokat, ez igaz, de mindegyik egy tőlem nagyon távoli kirándulás volt, amivel egy dolgot akartam: szórakoztatni, másvalakit alakítani, mint aki vagyok. Erről szólt a mai produkció is" - írta közösségi oldalán Pál Dénes, a Sztárban sztár All Stars egyik kiesője.

Az este másik kiesője Vastag Tamás volt, aki úgy érzi, nem adott ki magából mindent. "És már vissza is változtam Vastag Tomivá... nagyon szépen köszönöm a szavazatok és hogy támogattatok és velem voltatok végig! Ez egy játék és egy verseny, mások jobbak voltak! Ez van. Megyünk tovább, mint Vastag Tamás, pihenjetek ti is egy jót, hajrá mindenki! Hálás vagyok, hogy számítottak rám a TV2-nél és idáig is eljuthattam veletek. Még pontosan egy adást maradtam volna nagyon szívesen, de ezt már nem tudjuk meg... igyekeztem 100%-ot adni, valószínűleg a mostani 100% nem az amúgy 100%-om. Szeretlek titeket!" - írta követőinek.