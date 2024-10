Kasza Tibinek üzent a Sztárban Sztár All Stars győztese

A hétvégén véget ért a TV2-n a Sztárban Sztár All Stars, kiderült, hogy a nézők Peter Srámeket tartották az elmúlt tíz év legsokoldalúbb előadójának. Az énekes hétfőn a Mokkában is beszélt a győzelméről, miközben duettpartnerének, Kasza Tibinek is üzent.

Peter Srámek a Sztárban Sztár All Stars első díjával

Fotó: Instagram/Sztárban Sztár / Instagram/Sztárban Sztár

"Egy rossz kommentet sem láttam, hogy nem nekem kellett volna nyernem… Nem érzem azt, amit ilyenkor más versenyeknél szoktam látni, hogy azt mondják a győzelmemre az összes kommentszekcióban, hogy bunda. Itt a tiszta szeretet sugárzik rendesen" – magyarázta Peter Srámek a TV2 stúdiójában, majd mondott pár szót Kasza Tibiről is, akivel a fináléban duettezett.

"Tibivel dolgozni csodálatos volt, profi ember. Nagyon kedves volt velem egész adás alatt, várt hátul, kíváncsi volt, érdeklődött. Én a

Tibit nagyon szeretem, profi énekes, olyan hangja van, hogy őrület.

Mindenki mondja is neki, hogy ne hagyja abba az éneklést, mert most abba akarja hagyni, de ne csinálja, mert kár lenne érte" – üzente. Nézze meg a TV2 riportját!

Sztárban Sztár All Stars: Kasza Tibi nem akarta vállalni

Kasza Tibiről egyébként kiderült, hogy először egyáltalán nem akarta vállalni a szereplést a Sztárban Sztár All Starsban, mert félt. A Szerencsekerék műsorvezetője korábban elmondta, hogy akármikor került segítő szerepbe bármilyen versenyhelyzetben, a versenyzőnek balszerencsét hozott, és szinte azonnal kiesett. Ezért most is attól tartott, hogy az átok lesújt Peter Srámekre is, de aztán a reakciókat látva mégsem bánta meg, hogy vállalta a felkérést és együtt adhatták elő a Nézz rám Istenem című dalt a döntőben.

Peter Srámek az adásban így reagált

Peter Srámek a stúdióban még nagyon meg volt hatva a győzelme után, alig tudott megszólalni: "Nem találok szavakat, én azt hiszem, hogy kell nekem még egy óra, hogy ezt felfogjam, legalább annyi. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a drága rajongóimnak, a családomnak, és mindenkinek aki itt van, köszönöm szépen. Rengeteg munka volt ebben, nemcsak nekem" – mondta közvetlenül az után, hogy megkapta a Sztárban Sztár All Stars első díját.