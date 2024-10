Sok nevetés után jött a dráma, hatan maradtak a Sztárban sztárban

A legutóbbi Sztárban sztár All Stars-adásban Vastag Tamás és Pál Dénes búcsúzott, nyolcan maradtak a show-ban. Az október 5-i adás a szokásos módon kezdődött, a zsűri és Tilla élcelődtek egymással, repkedtek a szexuális jellegű poénok: Liptai Claudia például megkérte Stohl Andrást, hogy nyúljon be a lába közé, majd előkapott egy furulyát. Később Hajós megmutatta, hogyan kell orral furulyázni, Lékai-Kiss Ramóna pedig családi életébe avatta be a nézőket.

Lékai-Kiss Ramóna, Sztárban sztár All Stars

Fotó: TV2

Liptai Claudia furulyázott

Fotó: TV2

Tóth Gabi nyitotta a show-t Shakiraként, Liptai Claudia szerint „pokoli nehéz” feladata volt, táncolt, énekelt, egy klipet játszott el. „Kicsit kifogott rajtad. Én ma kicsit keményebb leszek, muszáj azt pontoznom, amit látok” – mondta. Stohl szerint nem volt elég levegő a dalhoz, Shakira utánzása „nem sikerült túl jól.” 33 pontot kapott.

Tóth Gabi, mint Shakira a Sztárban sztárban

Fotó: TV2

Sztárban sztár - hamar jött az első 40 pont

A Lost On You-val érkező Gubik Petrát nagyon dicsérte Lékai-Kiss Ramóna. „De ne őrülj meg. Mert zseni vagy, és a zsenik meg szoktak őrülni” – jegyezte meg. Liptai Claudia szerint „nincs erre szó”, nagyon tetszett neki a produkció, Gubik pedig elmondta, hogy játszik színházban és szeretne egyszer együtt dolgozni Stohl Andrással. A sok dicséret után nem meglepő, hogy 40 pontot kapott.

Peter Srámek

Fotó: TV2

Peter Srámek ebben a műsorban remekelt korábban, múlt héten imádta a zsűri. Most Michael Jacksont kellett alakítania, de Stohlnak hiányzott belőle az erő, de azért elvarázsolta őt az előadást. Hajós szerint pillanatokra megjött Jackson, de nagyon küzdött a feladattal. Claudia szerint hiányzott az energia, ugyanezt mondta Lékai-Kiss Ramóna is. 35 pontot szerzett, volt ennél jobb.

Sztárban sztár - Szabó Ádám

Fotó: TV2

Bangó Margitot alakította Szabó Ádám, Stohlnak nagyon tetszett, Liptai Claudia viszont nem volt elvarázsolva tőle. „Szerintem ez kifogott rajtad” – jegyezte meg. Hajós Bangó eleganciáját emlegette, szerinte sikerült a produkció, szerinte megfogott „valami illúziót”, ő tíz pontot adott. Az énekes ezt a fordulót 37 ponttal zárta.

Oláh Gergő T. Dannyt kapta feladatnak, Hajós szerint dögös volt, jobb, mint az eredeti. Liptai elmondta, hogy megőrül a steril rappektől, unja sokszor a szövegeket, de Oláh szájából szerinte hiteles volt a dal. „Ott kell lenned a legvégén, csodálatos és önazonos voltál” – jelentette be. Elégedetten mehetett az öltözőbe, 40 pontot kapott.