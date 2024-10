Lékai-Kiss Ramóna reagált Oláh Ibolya durva kritikájára

A múlt hétvégén összeállt a showműsor döntős mezőnye, így jövő héten búcsúzik a nézőktől a TV2 egyik legsikeresebb műsora, a Sztárban Sztár All Stars. Az elődöntőben, a nyolcadik élő show-ban a versenyzők egy-egy egyedi produkcióval és egy duettel készültek az estére. Ezúttal egyenes ágon, a legtöbb nézői szavazattal jutott tovább a döntőbe Gubik Petra, így neki nem kellett a műsor végén a színpadon állva izgulni. Rajta kívül továbbjutott még Oláh Gergő és Peter Srámek, majd Puskás Peti is csatalkozhatott a négyes mezőnyhöz. A Sztárban Sztár All Stars elődöntőjének utolsó perceiben kiderült, hogy Oláh Ibolya és Tóth Gabi búcsúznak a finálé előtt, az előbbi énekesnő azonban furcsán reagált a kiesésére.

Sztárban sztár All Stars - Oláh Ibolya, mint Bonnie Tyler

Fotó: TV2

Eleinte úgy tűnt, Oláh Ibolya valóban örömében ugrált a kiesése miatt, majd elmondta, hogy nem bírt volna megfelelően felkészülni a döntőre, így is nehezére esett a feszített tempó, amit hétről hétre megkövtelt a műsor. Valószínűleg már szóló produkciója után is megsértődhetett, amikor Stohl András kritikáját hallgatta, már akkor védekezően lépett fel, amivel meglepete a zsűrit.

Szeretnék őszinte lenni. Szerintem nagyon kevés nekem ez az idő, hogy belebújjak ebbe, és nekem idő kell, hogy azokat a dalokat önmagamévá tegyem és önazonossá tudjak válni. És ez a műsor nem megfelelő rá, bocsánat!

- magyarázkodott a szólóprodukcióját követően, melyben Bonnie Tylert alakította.

Ugyan Peter Srámekkel közös duettjükkel nagy sikert arattak, ez mégsem volt elég Oláh Ibolya továbbjutásához, amit ő szemmel láthatóan nem bánt, sőt, örömmel nyugtázta, hogy nem kell tovább készülnie. A színpadon érdekes beszédet mondott, a zsűrinek durva kritikát fogalmazott meg búcsúzóul, valószínűleg nehezményezte, hogy nem jóra értékelték az alakítását.

Most Lékai-Kiss Ramóna is megszólalt arról, mit gondol Oláh Ibolya beszédéről, és őt hogyan érintette az énekesnő sértettsége.

Én azt gondolom, hogy ez a műsor a versenyzőknek és a zsűrinek is nagyon nehéz. Itt nem a Megasztárban ülünk, amikor bejön egy civil ember, aki próbálgatja a szárnyait, és akkor el lehet neki mondani, hogy jól énekelsz, vagy nem jól énekelsz.

Itt professzionális énekesek állnak ide a színpadra, ha valamikor rosszul is sikerül egy produkció, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azt mondjuk, ez borzalom volt, mert egyrészről nem sérthetjük meg a versenyzőt, mert itt már mindenki bőven letett már az asztalra. De valahogy mégis szépen keretbe kell foglalnunk azt, hogy ez most nekünk hogy tetszett. Zsűriként vagyunk a műsorban, de a nézők érzéseit próbáljuk átadni, és van olyan, amikor nem jön át egy produkció, van amikor igen. Nehéz!