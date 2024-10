Leszakadt váll, törött orr, kitört fogak - már bármire képesek a celebek az RTL Klub szégyenműsorában

Az RTL Klub továbbra is szánalmasan próbálkozik, azonban kínos, hogy egyre több ripacs celeb sérült le a szégyenműsorban. A Sztárbox minden eddiginél is véresebb és brutálisabb, amire még büszke is a csatorna.

Vágólapra másolva!

Vasárnap este ismét folytatódott az RTL Klub szégyenműsora, a Sztárbox. A hatodik adásban Király Viktort verte véresre Herceg Dávid. Király Viktor arcát véresre verte Herceg Dávid a Sztárbox vasárnapi adásában

Fotó: Király Viktor/Instagram Rengeteg vért folyt Utóbbi ugyanis olyan erős ütést mért az énekesre, hogy az arcát többször is meg kellett törölni, ugyanis folyt róla a vér. Míg Király Viktornak az arca szakadt fel, addig Herceg Dávidnak a bokszkesztyűjét kellett törölgetnie, ugyanis az egyfolytában véres volt. A negyedik menetben végül Király egy olyan ütést kapott, amitől a földre került, így technikai K.O.-val nyerte Herceg a mérkőzést. Dögunalom volt ismét a Sztárbox Ebből is látszik, hogy a Sztárbox egyre inkább primitív és erőszakos műsor. Az adás első meccsén Sánta Lacié és Pachert Balázs csapott össze, azonban már ez a mérkőzés unalomba fulladt. Nem láttuk mást, csak kisebb-nagyobb ugrálásokat, illetve azt, hogy hadonásznak a pénzéhes celebek a bokszkesztyűvel. A harmadik meccsen izgulni kellett volna, ugyanis az egykori Nagy Ő, Noszály Sándor bokszolt Pulai Imrével, azonban semmi olyan nem történt, amit boksznak lehet nevezni. Noszálynak a legutóbbi bokszmeccsén Pribelszki Norbert kiütötte a két fogát, azonban az egykori sportoló tegnap már hibátlan fogsorral állt ki a ringben ellenfelével. Hiába a sok várakozás, ezúttal sem történt más, csak bohóckodás, és alig pár percig tartott a mérkőzés. Még az első menet sem ért véget, Noszály többször is kemény ütéseket vitt be Pulainak, majd egy K.O.-val a földre küldte. Miller Dávidnak eltört az orra, feladta a versenyt Az is bizonyítja, hogy az RTL Klub szégyenműsora egyre inkább színvonalon aluli, hogy Miller Dávid egy komoly sérülés miatt nem tudja folytatni a mérkőzést. Ezt élő adásban jelentette be a csatorna. Miller teljesen maga alatt volt, ugyanis több helyen eltört az orra, amit lehet, hogy műteni kell, az egészségét pedig nem akarta kockáztatni a műsorvezető, így úgy döntött, hogy feladja a Sztárboxot. Úgy látszik, hogy az RTL Klub bevet bármit, hogy nézettséget hozzon nekik a műsor. Horváth Tamás ellenfél nélkül maradt, azonban a csatorna elintézte, hogy ismét bokszoljon Sárközi Ákossal, így ő lesz majd Miller Dávid helyett az ellenfele.

Hódi Pamelának leszakadt a válla Hódi Pamela is komolyan lesérült, amit a közösségi oldalán osztott meg a követőivel. "Lesérültem. Kimondhatatlanul fáj a szívem, szavakban nem tudom leírni, hogy mennyire megviselt az első három nap. Az első mérkőzések után magasabb szintre kapcsoltunk annak érdekében, hogy megszerezzem az övet. (...). A testem fájdalommal jelzett, hogy vegyem kezelésbe. Nem tettem. Sérülésem előtt két nappal arra ébredtem, hogy nem tudom forgatni a nyakam, a fájdalom a nyakamtól sugárzott a jobb lapockámba és vállamba. (...). Másnap kesztyűztem Gyurival, koncentráltam a tanultakra, majd egy egyszerű jobb egyenes ütésnél leesett a vállam. A fájdalom szörnyű volt, és nem hagyott alább percek múlva sem. Mivel az erős fájdalom nem múlt el, remegett és zsibbadt a tenyeremig a karom, ezért azonnal orvoshoz mentünk. Az MRI kimutatta, hogy részleges izomszakadás történt a jobb bicepszemben, sérült a felkari izom, illetve 5-6 cm ödéma is képződött. Estére belázasodtam, amivel két napon át szenvedtem. Továbbá egész héten hidegrázás és gyengeség gyötört, a hátam szétszakadt, és a bordáim valami oknál fogva kegyetlenül fájtak - írta az Instagram-oldalán. Hozzátette, hogy jelenleg is terápiára jár, fájdalomcsillapítókat szed, krémmel keni az érintett felületet. Vajon az RTL Klub büszke magára, hogy a boksznak nem nevezhető műsora miatt ennyien sérülnek le? Korábban egyébként Pápai Joci és Henry Kettner is feladta még az élő show előtt a mérkőzést, ugyanis egy súlyos sérülés miatt nem tudtak felkészülni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!