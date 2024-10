Cipész, ökoaktivista és főállású anya: Sztárok, akiknek csak mellékállás a filmezés

Imádjuk őket, pedig alig tudunk néhány filmet felsorolni tőlük, lévén egyre kevesebbet vannak a vásznon. Sztárok, aki dollármilliókat keresnek, sztárok, akiket néhány évente látunk csak a vásznon, mégis az egész világ rajong értük. Akad aki kényelemből, vagy aki szeszélyből tűnik el, és bizony vannak olyan színésznők, akik képesek háttérbe szorítani a karrierjüket az anyaság érdekében.

Leonardo Dicaprio a két-három évente dolgozó sztárok táborát gyarapítja (Fotó: Getty Images)

Sztárok, akiket pár évente látunk csak!

Leonardo DiCaprio

A színész korábban legalább évente 1-2 filmet forgatott, de az utóbbi években 2-3 évente szokott egy-egy új alkotással érkezni. Tavaly a Megfojtott virágokban volt látható, előtte meg a szintén egyre ritkábban forgató Jennifer Lawrence-el, Meryl Streeppel és Cate Blanchettel készült Ne nézz fel! című világvége szatírában szerepelt. Leo filmenként 30 millió dollárt vesz fel, amivel a legjobban fizetett hollywoodi színészek egyike, úgyhogy a pénz miatt már nem nagyon kell aggódnia. Sok szabadidejében vagy 25 év alatti modelleket szed össze, vagy lelkes klíma-aktivistaként kampányol a bolygónk jövőjéért. Jövőre Paul Thomas Anderson legújabb filmjében lesz látható.

JLaw a második gyermekét várja (Fotó: Getty Images)

Jennifer Lawrence

Ha már említettük a színésznőt, mostanában ő is visszavett. A 2010-es években évente legalább 3 filmet forgatott, de az utolsó X-Men film és a Vörös veréb után behúzta a féket a sztár, mert bár 15-20 milliót is elrakott egy-egyfilmért, sőt a fent említett Ne nézz fel!-ért állítólag 25 milkó és a bónuszok is jöttek a Netflixtől, de Jen az anyaságra koncentrál. Nemrég jelentette be, hogy második gyermekével várandós, és bár hat filmje is előkészületben van, a közeljövőben egyikben se láthatjuk a színésznőt. Utoljára tavaly a Barátnő rendelésre című vígjátékban égette - és mutogatta - magát.

Renée mindig egy Bridget Jones-filmmel tér vissza a több éves szüneteiből (Fotó: Getty Images)

Renée Zellweger

Az 55 éves színésznő kétszer is hátat fordított Hollywoodnak. Először 2010-ben, miután egyre kevesebb jó szerepet kapott a 40 körüli színésznő. A díva hat évig nem forgatott semmit, majd a Bridget Jones babát vár című filmmel robbant vissza a köztudatba. Pár feledhető film után 2019-ben a Judy című Judy Garland életrajzi filmért 50 évesen hazavihette a második Oscarját. Mindenki azt hitte, a csapból is Renée fog újra folyni, erre az elmúlt 5 évben csupán két, maximum közepes sorozatot csinált: a What/If és a Things about Pam sem aratott hatalmas közönségsikert, és ez is 2022-ben volt. A sztár visszanyúlt a gyökerekhez és nemrég fejezte be a Bridget Jones: Bolondulásig című film munkálatait, amit jövő februárban mutatnak be. Ki tudja? Lehet utána sűrűbben látjuk a hamiskás mosolyú sztárt?