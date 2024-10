Világhírű zeneszerző jön a Megasztárba

Novemberben a Megasztár kedvéért Magyarországra látogat a világhírű dalszerző, Desmond Child. Az amerikai dalszerző és producert négyszer jelölték Grammy-díjra, egy alkalommal Primetime Emmy-díjra, a Latin Grammy-t pedig megnyerte. 2008-ban beválasztották a Songwriters Hall of Fame-be. A nevéhez olyan világslágerek fűződnek, mint a Bon Jovinak írt Livin’ on a prayer és a You give love a bad name, a Kiss I was made for loving you című remekműve, az Aerosmith előadásában örök slágerré vált Crazy, vagy éppen Ricky Martin egyik legnagyobb sikere, a Livin’ la vida loca.

Dolgozott együtt Robbie Williams-szel, Shakirával, Bonnie Tyler-rel, Kelly Clarkson-nal, Meat Loaf-fal, Selena Gomez-zel és Alice Cooper-rel is. Több, mint 70 TOP40-es dal fűződik a nevéhez, amik 300 millió eladott lemezen hallhatók. Ha valaki, ő aztán pontosan tudja, mi a siker titka a zenei világban, hogyan lesz egy jó dalból világsláger.

Nem közismert, de a zenész magyar gyökerekkel rendelkezik, magát magyarnak vallja, édesapja báró Márfy Sándor volt. A művész örömmel fogadta el Vastag Csaba meghívását, hogy a 12 év után visszatérő magyar tehetségkutató sztárvendége legyen és szakértelmével támogassa az énekeseket.