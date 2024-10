20 éves a Született feleségek: senki nem hitt benne, mégis óriási siker lett

8 éven keresztül vártuk a TV2-n, hogy meghalljuk Liptai Claudia hangját, ahogy Mary Alice szerepébe a Lila akác köz lakóinak drámai, izgalmas, vagy éppen vicces életét narrálja a sorozat hallott mesélőjeként. A Született feleségek mára történelem, ugyanis ma 20 éve indult útjára a sikersorozat. A 20 éves Született feleségekről senki se gondolná, hogy Susan, Lynette, Bree és Gabi kalandjaira eredetileg senki sem akart költeni.

A nagy négyes 8 évadon keresztül szórakoztatott minket (Fotó: Getty Images/Danny Feld/Disney General Entertainment Content)

20 éves a Született feleségek

Valóban, az ötlet már korábban megszületett, de a Szex és New York sikere is kevés volt ahhoz, hogy négy negyvenes nő "unalmas" kertvárosi életét mutogassák főműsoridőben. Igen, ez még az álomgyárnak az az időszaka volt, amikor pár szerencsés kivételt leszámítva nem igazán írtak szexi, vicces, vagy éppen drámai főszerepeket a negyedik X után a színésznőknek.

Susan, vagyis Teri Hatcher azonnal közönségkedvenc lett (Fotó: Getty Images / Getty Images)

A projektet még a Lifetime és az HBO is passzolta, ugyanis drágának és rizikósnak gondolták a sorozatot. Aztán jött Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross és Eva Longoria kvartettje és 2012-ig meg sem álltak, úgy darálták le a 8 évados sikersorozat 180 epizódját.

Felicity Huffman Született feleségek óta a börtönt is megjárta (Fotó: Getty Images/Danny Feld)

Miért szerettük a Született feleségeket?

Pont azért, mert kifigurázta az (amerikai) áloméletet. Nagy ház, szép család, dögös és sikeres férj és szuper gyerekek. Mindenki erre vágyik, de mi történik a happy end után? Egy tragikus haláleset után egyesével nézhetünk be a Lila akác köz lakóinak otthonába és életébe, és bizony kiderül, hogy az ügyefogyott, sütisütő "leharcolt" negyvenes feleségekben is van szufla, ha gyereket nevelni, karriert építeni, vagy éppen egy hullát kell eltüntetniük. Ehhez kellett a fent említett Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross és Eva Longoria, akik kellő élettel, drámával és humorra töltötték meg a figuráikat.

Marcia Cross szülési szabadságon volt a harmadik évadban, Eva Longoria szupersztár lett a sorozat óta (Fotó: GettyImages / GettyImages)

Mi lett a Született feleségek sztárjaival?

Teri Hatcher és Marcia Cross leginkább az utolsó évadokért kapott év 7-10 millió dollárból kénytelen tengetni a napjait, ugyanis kevés munkát kaptak azóta. Felcity Huffman a sorozat készítése közben Oscar-jelölést kapott a Transamerika című filmért és egy stabil független filmes karriert épített ki a "szülcsifelcsi" mellett. Ám a pár évvel ezelőtti kenőpénzes botránya (a fiát akarta befizetni az egyetemre) és az utána esedékes börtönbüntetése tönkrevágta a karrierjét. Eva Longoriának azonban nagyon is megy a szekere, számos sikerfilm mellett jelenleg két sorozatban is feszít a 49 éves színésznő; az Apple TV+- on a Land of Women című romantikus krimiben, míg a Disney+-on a Gyilkos a házban 4 évadában játssza önmagát hatalmas átéléssel.