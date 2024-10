Új dalával is Kecskés Enikőt alázhatja T. Danny

Szerdán jött ki az új frizurával sokkoló T. Danny friss dala és videoklipje, amelyben az énekes ismét dühösen üzent egy volt szerelmének – akárcsak korábbi számában, a Szívtipróban.

T. Danny új frizurával, szőke hajjal

Fotó: Instagram/T. Danny / Instagram/T. Danny

"Megint átvertek, megint nem hiszek a szerelemben, / Pedig rávettem magam, végre mindent beletettem" – kezdődik a szöveg, majd keményebb sorok is következnek a volt barátnőről.

"Bántotta az exe, ezért akarja / Megcsináltatni a mellét ma nagyra, / Hiába mondják neki, szép az arca, / Mégis a képeken ott face app rajta" – hangzik el a dalban, miközben T. Danny az exe barátnőit sem kíméli.

Hiába, hogy a szülei jól szituáltak, / Mégis a barátnői mind prostituáltak, /

Tokióban kibeszélik, hogy kit utálnak, / Titokban szednek az alváshoz pirulákat" – énekli később.

Kecskés Enikőnek üzent T. Danny?

Mint ismert, T. Danny és Kecskés Enikő sokáig egy párt alkottak, sőt az énekesnek az Ázsia Expresszben is látott modell volt az első komolyabb barátnője, akin kimondottan nehezen tudta túltenni magát – így nem lenne meglepő, ha a Vidéki csajszi is róla szólna. Bár Kecskés Enikő egyébként Budapesten született, a szöveget hosszabban elemző Ripost szerint több leírás is illik rá a dalból, például hogy "lábujjhegyen alig százhatvan".

Mit mond T. Danny?

T. Danny korábban már beszélt arról, hogy a szakításuk után milyen nehéz időszakon ment keresztül, illetve durva üzenetnek beillő szövegeiről is megszólalt. "Ez volt nekem a nehéz része az évnek, talán mondhatom, hogy a legnehezebb... Mindezek mellett nyilván igyekeztem magamat visszahozni az életbe, kicsit újraépíteni magamban mindent.

Mindezek kellettek ahhoz, hogy ebben az időszakban annyi zenét gyártsak és olyan zenéket, amiket mindig is akartam.

Ami látszik ebben a klipben, az mind az én lelkivilágomat tükrözi, és azt gondolom, hogy ennél személyesebb videoklipem és – talán a komolytalansága ellenére – dalom még nem volt. Ez a klip, illetve maga a dal is az átváltozásomról szól, erről az időszakról, ami nekem az év eleje volt. Az a feleszmélés és új önkép, ami kialakult bennem. Egy kicsit egy új énem, ami felszínre tört, és úgy mondom, hagytam előjönni" – mondta még a Szívtipró kapcsán.

Nézze meg a Vidéki csajszi klipjét!