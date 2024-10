Így mentette meg a házasságát Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tavaly jelentették be, hogy úgy döntöttek, hogy válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek.

Kucsera Gábor állítólag az elmúlt évekhez képest rengeteget változott, ma már nemcsak családapaként, de férjként is Tápai Szabina mellett van, és boldogabb a házasságuk, mint valaha. Ehhez szerintük nagyban hozzájárult, hogy mind a ketten megtalálták Istent, az újrakezdésük alkalmával, tavasszal egyházi esküvőn erősítették meg a fogadalmukat, és azóta is tagjai egy szerető egyházi közösségnek.

Járunk egy közösségbe. Nem megrögzötten, minden vasárnap, de amikor időnk engedi, akkor elmegyünk. (...) Lelkileg ott mindig nagyon feltöltődünk – mesélte a hárogyermekes édesanya, aki nem tud elég hálás lenni azért, hogy a hit most már a mindennapjaik része.

A hitnek köszönhetem, hogy visszakaptam a férjemet, vagyis inkább most kaptam meg először. Az új Gábor már képes teljes értékű társként és férjként mellettem lenni. Jelenleg is Istennel éljük a mindennapjainkat, ez a vele való hármas szövetség összetart minket és építi is a kapcsolatunkat

– mondta Tápai Szabina. "Nagyon boldogok vagyunk együtt, sosem működött még ennyire jól a házasságunk" - tette hozzá a Blikknek.

A megcsalások után több időt töltenek együtt

Kibékülésük után a házaspár még több energiát fektet abba, hogy minőségi időt töltsenek el egymással, melyekből remélik, hogy minél több lesz. Kucsera Gábor korábbi fotóiból kiderült, hogy újra randizni kezdtek, próbálnak egymásra több időt szánni. Ha csak rövid időre is, de igyekeznek minél több időt kettesben is eltölteni, a nyáron például Horvátországban romantikáztak.