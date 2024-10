5 év után előkerült az eltűnt színésznő: így néz ki most a Bad Boys sztárja

Nem semmi csavarokkal zárta a negyedik évadát a Gyilkos a házban. Nem csak a legújabb bűnügy oldódott meg, de egy 5 éve nem látott világsztár tér vissza egy villanásra, Téa Leoni személyében. Az 58 éves színésznőt a legtöbben a Bad Boys első részéből ismerhetik, illetve a Dick és Jane trükkjei című Jim Carrey vígjátékból. A sztár 2019-ben visszavonult és nem láthattuk őt semmiben, ám most úgy tűnik, a Hulu és a Disney+ sorozatában tér vissza.

Téa Leoni sokat változott az elmúlt 30 évben (Fotó: Getty Images)

Téa Leoni a Gyilkos a házban?

Mindenkit megdöbbentett, hogy a mától elérhető Gyilkos a házban záró epizódban feltűnt az 5 éve nem látott Téa Leoni. Annyi biztos a nyúlfarknyi jelenetéből, hogy a karaktere, Sofia egy rosszarcú üzletember feleségét alakítja, aki arra kéri fel a flúgos podcastes nyomozó triót, hogy segítsenek kinyomozni egy gyilkosságot, amiért a férjét rács mögé csukták. A főszereplők sejtelmesen megjegyzik, hogy ők csak a házban történt gyilkosságokkal foglalkoznak, és mit ad Isten, az utolsó pillanatban megint történik egy haláleset az Arconiában. Lehet, hogy Leoni karaktere intézte úgy, hogy a Steve Martin-Martin Short-Selena Gomez féle hármas újra munkába lendüljön, ugyanis a negyedik évad első része után rögtön bejelentették, hogy készül az ötödik évad is.

Téa Leoni az 1996-os Bad Boys első részében (Fotó: YouTube)

Mi volt és mi lesz Téa Leonival?

A 58 éves színésznő - bár még nem erősítették meg, de - szinte biztos, hogy csatlakozik az ötödik évadhoz, ám a hivatlos bejelentés még nem történt meg. A színésznő a kilencvenes években a Bad Boys első részével robbant be, majd a kétezers években a Dick és Jane trükkjei című Jim Carrey vígjtékban és a Spangol című Adam Sandler-filmben alakított nagyobbat. 2014-2019 között a Madame Secretary című politikai drámának volt a főszereplője, de öt évad után véget ért a széria és Téa Leoni visszavonult. A sztár magánéletéről se tudni sokat, annyi biztos, hogy két gyerek és 17 évnyi házasság után vált el az X-akták sztárjától, David Duchovny-tól, akit saját bevallása alapján szexfüggőséggel kezeltek. Téa sokáig tűrte a férje kicsapongásait, ám 2014-ben, több szakítás után végleg szétváltak az útjaik. Mindenesetre úgy tűnik, 5 év pihenő elég volt a színésznőnek, és ha fix szereplője lesz a sorozatnak, akkor jövő tavasztól igen elfoglalt lesz. Addig se kell hiányolnunk, idén a Death of an Unicorn című horrorvígjátékot forgatta hazánkban Paul Rudd és Jenna Ortega társaságában, amit szintén jövőre láthatunk a mozikban.