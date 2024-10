The Darkness: az igazi sötétség nem Izlandon, hanem az izlandi férfiakban lakozik

Vannak olyan sorozatok, amiket csak egyben lehet megnézni. Ilyen a The Darkness is, aminek mind a hat epizódja november 1-től elérhető lesz a Skyshowtime-on. Az Origo megtekinthette a miniszéria első három epizódját és egyértelműen állíthatjuk, pokoli nehéz lesz még kibírni azt a bő egy hetet, mire megtudjuk, hogy hogyan is végződik az utóbbi évek egyik legizgalmasabb nordic-noirja.

A The Darkness rendezője, Lasse Hallström (Fotó: Getty Images)

The Darkness: egy nő küzdelme Izland sorozatgyilkosával

Már maga a főszereplő személye és a megközelítés is újszerű, mivel a gyönyörű hófehér, vagy néha koromsötét és jeges skandináv tájakon játszódó nordic-noirok ritkán kapnak női főszereplőt. A legközelebb ehhez a MAX-on látható True Detective: North Country című szezonja volt, aminek a kétszeres Oscar-díjas Jodie Foster volt a főszereplője. Most a skandináv színjátszás egyik legizgalmasabb színésznője, a kortalan (hihetetlen, hogy 69 évese) Lena Olin kapta meg a lehetőséget, hogy az alamuszi férfiak helyett rendet rakjon Reykjavíkban. Olin karaktere nem más, mint Hulda Hermannsdóttir, egy nyugdíjazás előtt álló rendőr, aki hamarosan szögre akaszthatná a pisztolyát, és élvezhetné a nyugodalmas éveket. Ehhez azonban semmi kedve, másrészt nem is igazán tudja, mit kezdjen magával, és az elhidegült férjével. Közös tragédiájuk szétválasztotta őket, Hulda minden erejével a munkájára koncentrál, míg ura a gyászterápia és a 18 pluszos videókra való önkielégítés között próbálja megtalálni a saját egyensúlyát.

A sorozat már a kezdőjelenetével beszippant minket. Egyrészt egy, a skandináv filmekre jellemző, már-már túlzó jelenettel indít a film: egy nő elüt egy férfit az utcán. Elég szimpla ügynek tűnik, azonban kiderül, sokkal mélyebbre vezetnek a szálak, miközben egy egy rejtélyes, síkabátos férfi is rettegésben tartja a reykjavíki nőket. Hulda egyfajta modern igazságosztó: nem csak az utcán üldözi a bűnt, de a soviniszta izlandi rendőrök közt is rendet kell csapni, ugyanis gyanúsan sok nők ellen elkövetett erőszakos bűntettet "felejtettek el" rendesen kivizsgálni. Hulda és új partnere, az Angliából importált fiatal nyomozó együtt vágnak neki a jég birodalmának, hogy kiderítsék, ki lehet a rejtélyes alak, aki bevándorló nőket gyilkol a szigetországban. Kutatásuk során nehézfiúk, pedofilok és az izlandi prostituált kereskedők keresztezik az útjukat.