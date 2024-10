Tolvai Reni látványos előtte-utána képeken mutatta meg, milyen sokat fogyott

Az énekesnő is szerepelt idén a Sztárban sztár All Starsban, most pedig egy korábbi fotójával nosztalgiázott. Tolvai Renit a Megasztár ötödik szériájából ismerhette meg a közönség, akkor még egy duci lányként vonult be a köztudatba. Őt mindig is zavarta a túlsúlya, ezért hosszú éveken át küzdött az álomalakért és azért, hogy kevesebbet mutasson alatta a mérleg. Az énekesnő az elmúlt években összesen 20 kilótól szabadult meg, az eredménnyel pedig nagyon elégedett.

"Ugyanaz a színpad, ugyanaz a verseny, csak egy pár év távolságra... Utáltam edzeni, mindig azt mondtam hogy nekem az a heti 3-szor 1 óra sem fér bele az időmbe. Bár általánosságban egészségesen étkeztem, de jóval többet, mint amire szükségem van. Volt egy olyan pont, amikor elegem lett abból a bókból, amit mindig kaptam, ami így szólt: "pedig milyen szép az arca" - ebben a "pedig" volt az, ami bántott, de tudtam, hogy én tehetek róla, senki más. Majd elkezdtem az életmódváltást, ami nagyon sikeres volt , 7-8 hónap alatt nagyon sok felesleg lement. Boldog voltam és büszke, viszont azt láttam, hogy oké, jóval kisebb vagyok, viszont ez a puha hatás, amikor nem vagy már duci, de nem vagy feszes, izmos sem. Elkezdtem edzeni egyedül, lementem a terembe hébe-hóba, csináltam egy szelfit, 2 szett guggolást meg fűtópadon sétáltam, és azt hittem, hogy hú de jót edzettem. Csomó idő eltelt zéró eredménnyel, nem változtam semmit" - kezdte a történetét.

Meglátott egy edzőt a teremben, aki azonnal motiválta, otthonról írt neki egy üzenetet és hamarosan el is kezdték a közös munkát. "Örömmel fogadott és el is kezdtük a munkát, amit bevallok, az elején belehaltam, de mindig úgy alakította a gyakorlatsorokat, hogy a végén sikerélményem legyen és kezdjem el megszeretni a mozgást. Megígérte nekem, hogy a rendszeresség a kulcs, és ha azt csinálom, amit kér tőlem, az eredmény hamar jönni fog. Ennyire profi edzővel és jó szívű nővel nagyon ritkán találkozik az ember. Példaértékű a szigorúsága, és az, hogy elhitette velem, első perctől hogy meg tudom csinálni. Jelenleg most itt tartunk, van még hova fejlődni, de én nagyon hálás vagyok, hogy most már nem bírom sport nélkül az életem" - írta.