Titokzatos üzenet jelent meg Tompos Kátya sírján

Titokzatos üzenetet hagytak a május végén, vagyis lassan öt hónapja meghalt Tompos Kátya sírján: a fejfára kötött levelezőlapon egy vízen lebegő csónak volt látható, ami alighanem a színésznő híres dalára, a Valami Amerika 2-ben hallott Magányos csónakra utalt.

Tompos Kátya a színpadon

Fotó: Facebook / Facebook

"Mélyen meghatott a látvány, úgy éreztem, mintha földbe gyökerezett volna a lábam. Azt tudom színházi körökből, hogy Kátyát mindenki szerette, egy fantasztikus humorú, különleges lányként emlegették. Én csak egyszer láttam színpadon, de akkor elvarázsolt. Természetesen nem akartam hozzáérni az üdvözlőlaphoz, de közelebb lépve az első beleírt sort el tudtam olvasni.

Valaki egy hosszú levelet írt a művésznőnek magázó stílusban,

és úgy kezdte, hogy sajnos személyesen soha nem találkozhattak. Azóta azon töprengek, hogy vajon ki hagyhatta ott a levelet. Biztos valaki olyan, akire nagy hatással volt Tompos Kátya művészete" – mondta a Borsnak egy olvasó, aki az üzenetet felfedezte a Farkasréti temetőben járva, és a lapnak néhány friss fotót is küldött a sírról.

Tompos Kátya sírján korábban is hagytak már levelet

A 41 évesen meghalt Tompos Kátyát annak idején titokban helyezték végső nyugalomra, a szertartáson csak a szűk család, a barátok és a kollégák vettek részt. A síron ezzel együtt már rögtön a temetés után felbukkant egy hasonlóan rejtélyes üzenet, mégpedig egy fekete filctollal írt vers, amelyet az aláírás alapján egy bizonyos H. Ferdinánd hagyott ott – akiről viszont nem derült ki, hogy ki lehetett.

Az akkori levélen néhány sor hamar elmosódott, az olvasható rész valahogy így szólt: "Vagy csillagútra térni nagyszerűbb dolog? S vakító fényességgel szemedbe vágni... S a táguló térben megtalálsz engem s önmagad".

Legutóbb Gubik Petra emlékezett Tompos Kátyára

Tompos Kátyára legutóbb a Sztárban Sztár All Starsban is megemlékeztek, Gubik Petra ugyanis éppen a Magányos csónakot adta elő a döntőben – talán ennek is lehetett köze ahhoz, hogy a levelezőlap éppen most jelent meg Tompos Kátya sírján.