Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, leleplezték az eddig rejtegetett tizedik párost is. Szabó Zsófi és Andrei Mangra tangója, illetve Hosszú Katinka és Suti András quickstepje után Tóth Gabi és a párja, Papp Máté Bence rumbával mutatkoztak be, a zsűritől 20 pontot kaptak a produkciójukra. Nézze meg, hogyan szerepeltek!