Szörnyű volt Tóth Gabi és Papp Máté Bence első találkozása 

Szombat este 19.30-kor indul a Dancing with the Stars ötödik évadja. Tóth Gabi és Papp Máté Bence is izgatottan készülnek a show-ra.

"Amikor először elkezdtünk próbálni, azt mondta nekem, hogy kimért vagyok és nyers" - emlékezett Papp Máté Bence arra, amikor először találkozott Tóth Gabival. A páros nagy harmóniában él már egy jó ideje, az énekesnőnek is utólag furcsa, hogy nem volt rokonszenves neki a táncos. "Emlékszem, mondtam a menedzseremnek, hogy küldjön már ide valaki mást, mert nem szimpi ez a csávó" - jegyezte meg Tóth Gabi. Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: TV2 Tóth Gabi ma már derül az egészen Nyers, rideg és kemény - így emlékezett a táncosra Tóth Gabi, miközben Papp Máté Bence szerint csak a megfelelni akarás okozhatta a túlzott szigort. "Én igazából csak izgultam, hogy megfeleljek. Próbáltam mindenre figyelni" - emlékezett. "Szigorú a Máté, de így kellett" - helyeselt az énekesnő. A páros nagyon komolyan készül a szombat show-ra, itt vannak a részletek:

