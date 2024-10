Kiterült Tóth Gabi és Papp Máté Bence - videó

Tóth Gabi a Sztárban sztár All Stars szereplője, továbbjutott a legutóbbi adásban is, de már készül a másik nagy TV2-es show-ra, a Dancing with the Starsra is. A próbákat elkezdték, akadnak kisebb balesetek. "Amikor véletlen 'nyakon ütöm a babáját', de ő próbálja végigvinni, amit én már nem bírtam ki röhögés nélkül , mert akkorát csattant a hónaljam a nyakán, sajnos a felvételen nem hallatszódik... ilyenek ezek a Dancing-próbák! Egyre jobb lesz" - írta az énekesnő.

Tóth Gabi

Fotó: TV2

Itt tudja megnézi a videóját:

