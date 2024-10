Kislányával való kapcsolatáról beszélt Tóth Gabi

Tóth Gabi nem szeret unatkozni, sőt, imádja a pörgős életvitelt. Ez azóta sem változott, mióta édesanya lett, és igyekszik összehangolni a tévés munkákat, az énekesnői karriert és azt, hogy szülőként is helyt kell állnia. Tóth Gabi elárulta, egyre egyszerűbb dolga van, ahogy a kis Hannaróza cseperedik, ugyanis egyre jobban érdekli őt a szülei világa, az éneklés és a szereplés, így magával tudja vinni akár a tánc, akár az énekpróbákra.

Tóth Gabi jelenleg nagyon elfoglalt, egyszerre készül a Sztárban sztárra és a Dancing with the Starsra

Fotó: Instagram

A tánc és nyilvánvalóan a zene, az egész muzikális világ – amibe beleszületett – iránt nagyon érdeklődik. Szerintem anyatejként szívta magába a zenét!

Még csak decemberben lesz ötéves, tehát pontosan nem lehet látni, hogy végül melyek lesznek azok a területek, amelyek majd érdeklik. Lehet, hogy semmi köze nem lesz sem a zenéhez, sem a tánchoz, de szeretnénk megismertetni és belevinni ebbe a közegbe. Akkor sem leszek szomorú, ha csak hobbiszinten érdekli, de akkor sem, ha még annyira sem. Jelenleg azonban egyértelműen azt látjuk, hogy jól érzi magát ebben a világban: imádja a rivaldafényt, sminket, a rengeteg ruhát és jelmezt.

Örülnék, ha hasonló pályán indulna majd el, mint amin én vagyok, de nem nyomasztom ezzel: azt szeretném, ha ő döntené el, hogy mi az, ami érdekli, mi a célja, és mi az, amelyben érzi azt a szenvedélyt, amelyben kiteljesülhet.

- magyarázta Tóth Gabi, akinek most egyre sűrűbb a programja, hiszen jelenleg a Sztárban sztár All Stars versenyzője, hamarosan pedig párjával, Papp Máté Bencével indulnak a Dancing with the Starsban. Ezt úgy oldja meg, hogy délelőtt a táncpróbákra jár, majd déltől ötig énekelni.

Az énekesnő elmondta, hogy egyre többet viszi magával Hannarózát, és így nyugodtabban tud ő is készülni. De az is könnyebbséget jelent számára, hogy nagyon jól kijön a kislánya az új párjával, Papp Máté Bencével, így ő is vigyáz rá, amíg édesanyja elfoglalt. Tóth Gabi egyáltalán nem bánja, hogy feszített a tempó, nem szeret otthon ülni, így most sem panaszkodik, hogy a napjai teljesen be vannak táblázva. Azonban célja a szereplésekkel elsősorban nem az, hogy lekösse magát, hanem az, hogy bebizonyítsa az embereknek, hogy tévesen ítélték meg őt és párját a kezdetekkor.

Az elmúlt időszak után legfőképp az a célom, hogy megismerjenek bennünket Mátéval az emberek, és lerombolhassuk az előítéleteket vagy a kialakult nem valós képeket

- mondta a hot! magazinnak Tóth Gabi, aki nagyon örülne, ha végre győztesként kerülhetne ki valamelyik műsorból, ugyanis eddig mindig csak harmadik helyen sikerült végeznie.